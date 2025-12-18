Lula insiste en que no hay razón para una guerra en el Caribe y se ofrece a mediar entre Trump y Maduro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha insistido este jueves en que no hay razón para una guerra en el Caribe y se ha ofrecido a mediar entre sus homólogos de Venezuela y Estados Unidos, Nicolás Maduro y Donald Trump, respectivamente. "Todos los días vemos amenazas y estamos preocupados", ha admitido.

Lula ha contado que ha podido hablar estos últimos días con Maduro y Trump y que, según lo que le transmitieron, considera que "es posible negociar sin guerra", aunque sugiere que hay intereses más allá de la caída del presidente venezolano.

"Nunca nadie dice de manera concreta por qué es necesaria esta guerra. No sé si el interés es el petróleo de Venezuela, los minerales críticos, no sé si el interés son las tierras raras. El hecho es que nadie pone sobre la mesa lo que quiere", ha dicho el presidente brasileño en una rueda de prensa en el Palacio del Planalto.

"Me preocupa lo que está por detrás porque no puede ser solo la caída de Maduro. ¿Qué otros intereses hay que no sabemos?", se ha preguntado Lula, quien ha contado que ya le transmitió a Trump que no iba a ganar nada "pegando tiros" en la región. "Nosotros no queremos una guerra aquí, en nuestro continente", ha incidido.

"Estamos muy preocupados porque tenemos mucha responsabilidad en Sudamérica", ha expresado. "Estoy pensando en llamar al presidente Trump antes de Navidad para saber si es posible contribuir para que haya un acuerdo y no una guerra", ha apostillado.