Machado advierte de que si el Gobierno venezolano aplica la amnistía selectivamente "es represión"

Archivo - La opositora venezolana María Corina Machado (archivo) - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha advertido de que si las autoridades venezolanas aplican "selectivamente" la Ley de Amnistía aprobada en la Asamblea Nacional, no deja de ser un modo de "represión".

"Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por (la presidenta) Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca", ha advertido Machado en un mensaje publicado en redes sociales.

"El régimen cree que a través de su 'justicia' selectiva demuestra que tiene poder y control. Los venezolanos sabemos que en realidad ellos temen a una nación que ha decidido ser libre", ha argüido.

La dirigente opositora ha asegurado que "No podrán" porque "Venezuela decidió ser libre". "Hemos avanzado muchísimo, y ahora todo se acelera. Hoy, con cada abuso del régimen no nos paralizan, sino que se fortalece la convicción de que este proceso es indetenible", ha planteado.

Machado se ha referido al caso de Perkins Rocha quien fue su abogado y representante del Comando con Venezuela durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024, que la oposición denuncia por fraudulento. "El régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender la verdad", ha relatado.

Rocha "hoy sigue preso en su casa con un grillete electrónico en el tobillo y le niegan la amnistía". "Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados: ¡Libres!", ha apelado.

La ONG Foro Penal ha informado este sábado de que se han contabilizado un total de 690 liberaciones de presos políticos en Venezuela desde el anuncio de excarcelaciones por parte de las autoridades el 8 de enero de 2026.

Precisamente el sábado el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, denunciaba que "negar la amnistía al doctor Perkins Rocha es absolutamente injustificable y constituye una grave violación de los derechos humanos".

Las autoridades venezolanas estiman en más de 7.365 las personas que han obtenido la "libertad plena" gracias a la ley de amnistía, aprobada el pasado 20 de febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.

La ley abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999 y por la que ya se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, según el Gobierno de Venezuela, si bien se aplica en base a trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.