Machado afirma que su regreso a Venezuela "no es un evento", sino "una promesa que se cumple paso a paso"

Archivo - La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, durante un desayuno informativo en Madrid. - Europa Press/Contacto/David Cruz Sanz - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, ha afirmado este martes que su regreso a Venezuela "no es un evento", sino "una promesa que se cumple paso a paso", en medio de la polémica por su intento de regresar al país, movimiento que Estados Unidos, volcado en el apoyo a Caracas por el doble terremoto del pasado 24 de junio, no respalda.

"Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado. Del lado donde hay vida", ha asegurado la dirigente de Vente Venezuela en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, Machado, que salió del país a finales de 2025 para recoger el premio Nobel en Noruega ha señalado su voluntad de estar junto al pueblo venezolano ante el desatre humanitario provocado por los seísmos. "Millones de venezolanos, adentro y afuera quisiéramos hoy estar en Vargas, en Falcón, en Caracas, en Aragua, en Yaracuy, en Carabobo... en cada zona golpeada, ayudando", ha recalcado.

"Esa es Venezuela: la que se organiza, se cuida, se acompaña. A esa Venezuela le pido que convierta el dolor y la rabia en cuidado: cuidemos a los que quedaron sin nada, cuidémonos entre nosotros, no dejemos a nadie solo", ha incidido.

Machado ha denunciado que se paren las operaciones de rescate de víctimas por los temblores. "Nadie merece ser abandonado de esta manera. Nadie. Sé que están agotados. Sé que sienten que se terminan los días en los que todo el mundo mira hacia Venezuela, y que ahora viene lo más duro", ha afirmado, indicando que ahora toca "silencio, polvo y espera".

"Sé que muchos temen que también nosotros los abandonemos, que el país olvide cuando se apaguen las cámaras", ha añadido. "Quiero que sepan esto: no los abandonaremos nunca. Jamás", ha zanjado.

Estas declaraciones llegan cuando Machado ha visto frustradas sus intenciones de volver a Venezuela y llegó a denunciar que las autoridades estaban maniobrando en contra de su regreso. Mientras Estados Unidos ha afirmado que no ve oportuno que cumpla en estos momentos su promesa de regresar, al entender que es "contraproducente" con los trabajos de recuperación tras los terremotos.

La posibilidad de "añadir a la mezcla", "cuestiones políticas tan sensibles", como sería el retorno de Machado, "resultaría contraproducente" para los esfuerzos de rescate y reconstrucción después del desastre vivido en el norte de Venezuela.