Venezuela.- Machado asegura que "la transición viene" a Venezuela dos años después de las presidenciales

Archivo - María Corina Machado - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha asegurado este martes que "la transición viene" al país latinoamericano, coincidiendo con el segundo aniversario de las eleciones del 28 de julio en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin presentar los documentos electorales que confirmaran su triunfo y que la oposición sostiene que le dieron la victoria al candidato Edmundo González.

"El 28 de julio, los venezolanos cambiamos la historia. Lo hicimos nosotros, juntos, con nuestras propias manos. (...) El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate Venezuela, la transición viene y es con la gente", ha declarado en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Machado ha aludido al doble terremoto del mes pasado que ha dejado más de 5.500 muertos, para afear que el Gobierno ahora presidido por Delcy Rodríguez "confirmaron lo que son, su total falta de humanidad y de compasión, su infinita crueldad", en contraposición con "la gente (que) como ese 28 de julio hace dos años, fue la gente la que salvó a la gente, con el alma desgarrada, el país se activó para ayudar como podía, lejos o cerca, mucho o poquito, todo el mundo dio, y Venezuela se levantó una vez más".

"Cada quien asumió su propia responsabilidad. Las riendas de su destino. Ese día Venezuela cambió para siempre. Una tiranía cobarde y cruel una vez más nos subestimó. No nos vio venir porque desprecian a la gente. Porque siempre se han creído intocables, impunes. (...) El 28 de julio fue mucho más que la mayor victoria electoral de nuestra historia. Fue una victoria ética y existencial", ha señalado.

"Hoy reconocemos a nuestros héroes, a los caídos y presos por la gesta del 28 de julio, a los salvadores y rescatistas de estas últimas semanas. Es el mismo espíritu, el mismo pueblo, noble, valiente, unido, decidido, el que no se rinde jamás, el que no se cansa jamás, el que no se calla", ha continuado, antes de hacer un llamamiento a "concluir la tarea".