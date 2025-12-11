Machado confirma que contó con apoyo de EEUU para salir de Venezuela y llegar a Oslo para recoger el Nobel

La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 - Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha confirmado este jueves que contó con apoyo del Gobierno de Estados Unidos para salir de Venezuela y llegar a Oslo para recibir el galardón, al tiempo que ha asegurado que se trabaja ya en un plan de transición de cara a la posible salida del poder del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"No puedo dar detalles, es gente que podría sufrir daños", ha indicado durante una rueda de prensa desde la capital noruega, desde donde ha insistido en que "el régimen hubiera hecho lo posible para evitar que viniera". "No sabían dónde estaba escondida en Venezuela, así que era difícil que me detuvieran", ha dicho, sin especificar qué tipo de apoyo dio Washington para su viaje.

Así, se ha mostrado "muy agradecida a todos los que hicieron posible" su desplazamiento, antes de insistir en que volverá "pronto" al país. "Siempre me pregunto dónde soy más útil para nuestra causa y por eso permanecí hasta hace poco en nuestro país. Hoy tenía que estar aquí. No fue fácil, a veces pareció imposible, y estar aquí es una prueba de lo que la voluntad, valentía y amor de los venezolanos es capaz de lograr", ha explicado.

"La vuelta a Venezuela será cuando pensamos que se dan las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen", ha destacado en respuesta a las preguntas de la prensa, momento que ha aprovechado para incidir en que "será lo antes posible", ya que "el Nobel ha dada una inyección de energía". "Hay que seguir preparándose para la transición, aumentando la presión externa y manteniendo y avanzando en la coordinación externa", ha sostenido

Sin embargo, ha rechazado pronunciarse sobre el posible ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Maduro para que abandone el cargo. "No estamos implicados de ninguna forma en las decisiones u operaciones sobre la seguridad nacional de otros países", ha argüido, antes de incidir en que "cada país tiene derecho a la legítima defensa".

"Desconozco si el presidente de Estados Unidos tiene una fecha límite (para la salida de Maduro), nosotros vamos hasta el final", ha señalado la opositora, quien ha defendido que "las acciones de Trump han sido decisivas para llegar a donde estamos ahora, donde el régimen es más débil que nunca".

"Pensaban que podían hacer cualquier cosa, que tenían impunidad total, que podían torturar, llevar a cabo desapariciones forzosas, agredir sexualmente a mujeres jóvenes y nada les iba a pasar, el coste era cero", ha argüido. "Ahora empiezan a entender que es serio y que el mundo está mirando, se crean incentivos para que el comportamiento pare", ha señalado.

En este sentido, Machado ha recalcado que "hay que elevar los costes por estar en el poder, y bajarlos por abandonar el poder". "Solo así se romperá el régimen, y es hacia lo que estamos avanzando", ha dicho, ante las preguntas sobre si respalda las acciones militares estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Caribe y la amenaza de invasión de Venezuela.

AUTORIDADES DE TRANSICIÓN

Machado ha mostrado además su compromiso a la hora de lograr "liberar y construir el país con pilares fuertes, pilares éticos, que representen las nuevas instituciones democráticas para los próximos siglos" y ha adelantado que la oposición ha "trabajado duro, no solo con Estados Unidos, sino con otros gobiernos en América Latina y Europa para explicar con detalle que estamos preparados para las primeras cien horas y los siguientes cien días en un país con una crisis multidimensional".

"Es un desafío bastante importante para el presidente Edmundo González y su equipo", ha explicado, al tiempo que ha subrayado que "hay profesionales muy talentosos, experimentados y honestos, dentro de Venezuela y en el extranjero". "Están trabajando juntos y tenemos planes y equipos preparados para asumir el control desde el primer día", ha sostenido.

En este sentido, ha indicado que "la respuesta correcta" a la pregunta sobre qué instituciones venezolanas requieren una reforma "sería todas". "Las instituciones venezolanas han sido totalmente devastadas", ha lamentado, antes de insistir en que "la prioridad es siempre la gente".

"Hay muchas áreas conectadas. No puedes tener una economía vibrante que genere trabajos si no hay Estado de derecho. Nadie va a invertir en un país en el que no hay seguridad", ha explicado.

Por ello, ha sostenido que la situación "tiene que ser abordada en la dimensión de emergencia, porque la gente tiene que sentir en su cuerpo y su alma, desde el primer día, qué significa la llegada de la libertad", además de acometer "profundas transformaciones para levantar este nuevo marco institucional, que deberá durar mucho".

"Trabajaremos muy rápido en seguridad, Policía y Ejército, en el área de la justicia, poner orden en la economía y cuentas públicas, incentivos para la inversión extranjera", ha adelantado Machado, quien ha resaltado que González es el presidente electo y la persona que debería estar al frente de una transición, sin querer desvelar si tiene planes para presentarse a unas presidenciales futuras.

DESCRIBE COMO "MUY NECESARIO" CORTAR "LAS FUENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES"

La opositora ha explicado que "la sociedad venezolana ha dado todo por una transición a la democracia en orden y en paz" y ha esgrimido que los venezolanos "ejercieron el derecho al voto y la soberanía popular el 28 de julio de 2024 y de manera aplastante eligió a Edmundo González como nuestro legítimo presidente".

"Quien nos ha dedicado la guerra a los venezolanos ha sido el régimen de Maduro, que ha sido calificado como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad por Naciones Unidas", ha denunciado, antes de insistir en que Maduro "se apoya en regímenes totalitarios de otras partes del mundo para atacar y dañar a millones de venezolanos".

"Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbolá, Hamás, cárteles de la droga y guerrillas colombianas, están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación", ha manifestado la Nobel de la Paz, que ha pedido a la comunidad internacional "ayuda para bloquear el ingreso de estos recursos que provienen de actividades ilegales, que es lo que soporta la estructura represiva del régimen".

"Igual que el régimen se apoya en sistemas criminales, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los ciudadanos. Pedimos al mundo que actúe, no es cuestión de declaraciones, es cuestión de acciones", ha indicado, en un respaldo tácito a las acciones estadounidenses contra lo que considerada como grupos de narcotraficantes que operan en el país sudamericano.

Por ello, ha ahondado en que "el régimen usa los recursos que derivan de actividades ilegales, incluido el mercado negro de petróleo, no para dar comida a niños hambrientos, no para que los profesores que ganan un dólar al día, no para hospitales que no tienen medicamentos o agua, no para seguridad".

"Usa estos recursos para reprimir y perseguir a nuestro pueblo, comprar armas, infiltrarse en nuestros movimientos (...) para mantener a nuestros amigos y colegas en prisión", ha señalado Machado, que ha hecho hincapié en que "estos grupos criminales deben ser detenidos" y en que "cortar las fuentes de actividades ilegales es un paso muy necesario".