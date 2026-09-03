Machado dice que la garantía de éxito para acuerdo petrolero con EEUU es un "gobierno democrático" en Caracas

Archivo - La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro en Madrid. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha señalado este jueves que el acuerdo petrolero con Estados Unidos, anunciado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, debe abordarse desde la "transparencia" y la "legalidad", incidiendo en que este solo es posible y tendrá éxito con un "gobierno democrático" en Caracas.

En un vídeo publicado en sus redes sociales en reacción al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela para la venta de parte de las reservas petroleras del país, la dirigente opositora ha recalcado que el pueblo venezolano siente "tristeza, rabia y ese malestar tan repetido en la historia" porque, según ha incidido, "alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros".

Aunque no se ha opuesto al acuerdo, ha afeado que "aún no se conoce el verdadero alcance" del mismo. "¿Quién firma? ¿Qué es lo que realmente se firma? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo beneficia esto a los venezolanos?", se ha preguntado, apuntando a las "implicaciones" que puede tener este pacto con Washington en el futuro de Venezuela.

De esta forma, la líder opositora ha asegurado que cualquier pacto sobre las reservas energéticas venezolanas, asunto que ella misma ha planteado en el pasado para concitar el apoyo de Estados Unidos, debe basarse en "una asociación sólida de beneficio mutuo". "Como yo siempre he dicho, ganar-ganar o win-win", ha apuntado.

Machado ha ahondado en que este acuerdo "requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia". A su juicio, este pacto solo se puede dar "con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático", en contraposición con el "régimen ilegítimo" de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado enero y desde entonces ha exhibido una política de colaboración total con el presidente norteamericano, Donald Trump.

De esta forma, ha criticado que el patrimonio natural de Venezuela "no le pertenece a un régimen ilegítimo, sino al pueblo venezolano". "Por supuesto que los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico, pero los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores", ha avisado, en referencia a los dirigentes chavistas que siguen en el poder tras la salida de Maduro.

"Precisamente por eso, porque esta asociación entre Venezuela y Estados Unidos reviste un factor estratégico es que todos necesitamos que las cosas se hagan bien", ha sostenido.

De esta forma, ha alertado, en un mensaje implícito a Washington, que "solo con el respaldo y acompañamiento de la gente", a través de un gran acuerdo nacional, puede tener éxito un acuerdo de este tipo, tanto para Estados Unidos como para Venezuela.

"Los venezolanos sabemos que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular. Esa es la única y verdadera garantía de éxito y estabilidad para cualquier inversión", ha añadido.

PUNTOS PARA UN ACUERDO PETROLERO

Así ha planteado que cualquier acuerdo en materia petrolera se encuadre en "un marco legal transparente" con reglas aprobadas públicamente por una Asamblea Nacional "legítima", "no por decreto ni a puerta cerrada". También ha pedido que una agencia de hidrocarburos venezolana independiente sea "un regulador serio" y deje de ser "juez y parte" del sector petrolero.

Machado ha propuesto "licitaciones públicas y abiertas", con "reglas claras" y "resultados transparentes" para, de esta forma, acabar con "adjudicaciones a dedo".

De la mano del acuerdo tiene que venir "un régimen fiscal competitivo y estable" y un marco que "atraiga al inversor", ha agregado la líder opositora, así como ha sugerido mecanismos de arbitraje internacional y elementos que den seguridad jurídica a los actores que intervengan en el sector.