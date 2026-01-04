Machado exige a "todos los demócratas del mundo" que apoyen al pueblo venezolano en esta "hora decisiva"

Archivo - La líder opositora venezolana María Corina Machado (archivo) - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha agradecido el apoyo que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha transmitido públicamente al pueblo venezolano tras el ataque de EEUU al país y la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y ha instado a la comunidad internacional a hacer lo mismo en este momento "decisivo" para el devenir del Estado latinoamericano.

"Muchas gracias, presidente Macron (...). Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva", ha reclamado la opositora en una breve publicación en su cuenta en la red social X.

En el mismo mensaje, Machado ha enfatizado que su "inmediata prioridad" es "la libertad de todos los presos políticos" de Venezuela, asegurando que --tras lo sucedido-- el país "será libre".

Las palabras de la venezolana responden a un mensaje difundido previamente --a través de la misma plataforma-- por el mandatario galo, quien ha celebrado la "liberación" de Venezuela de la "dictadura" de Maduro tras la intervención militar estadounidense y ha hecho un llamamiento a iniciar una transición "pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano" bajo el mando del opositor Edmundo González.

El pronunciamiento realizado desde París ha suscitado asimismo el rechazo del Gobierno de Venezuela, que ha tildado de "insolentes" las declaraciones de Macron.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de la forma más enérgica posible las insolentes declaraciones emitidas por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, las cuales constituyen una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un Estado soberano", ha afirmado el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado.

En esta línea, Caracas ha criticado que palabras de Macron suponen "una muestra de profundo desconocimiento de la realidad política, institucional del país", y ha advertido de que "tomará las acciones diplomáticas que considere pertinentes en el marco de la evaluación de las relaciones con la República Francesa".