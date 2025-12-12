Machado y González se citan en Oslo para reafirmar su objetivo de trabajar por la "libertad" en Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González - EDMUNDO GONZÁLEZ/X

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La opositora venezolana María Corina Machado se ha reunido este viernes en la capital de Noruega, Oslo, con el excandidato presidencial Edmundo González en un encuentro que ha servido para reafirmar su objetivo "común" de trabajar por la "libertad" de Venezuela.

"Hoy me he reunido con María Corina en una jornada de trabajo y planificación intensa. Estamos plenamente coordinados para los retos por venir", ha señalado González, que permanece exiliado en España, en un mensaje publicado en redes sociales.

La opositora, que recibió el miércoles el Premio Nobel de la Paz, ha sido recibida horas antes por el rey Harald V de Noruega en el Palacio Real de Oslo en un acto en el que también han estado presentes la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon.

"Machado recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para garantizar los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a un mandato popular", ha indicado la Casa Real en un comunicado.

Esta serie de encuentros forman parte de los actos públicos de Machado tras su llegada a Oslo desde Venezuela para recoger el galardón, si bien no pudo llegar a tiempo y el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó además su discurso de aceptación en su nombre.

Machado también inauguró en la tarde del jueves la Exposición del Premio Nobel de la Paz 2025 sobre su trabajo en Venezuela, un acto en el que estuvo presente el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Wathne Frydnes.