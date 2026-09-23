Machado intentó de forma infructuosa volver a Venezuela en tres ocasiones en pleno viaje de Rodríguez a EEUU

Archivo - La opositora y Premio Nobel de la Paz Maria Corina Machado durante el debate Forum Europa en Madrid, en abril de 2026 (archivo) - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado habría intentado volver de forma infructuosa a Venezuela en tres ocasiones durante la jornada del 21 de septiembre, en todos estos casos desde Panamá, según ha denunciado este miércoles el asesor para relaciones internacionales de la Premio Nobel de la Paz, Pedro Urruchurtu.

"Atención: Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito", ha dicho a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha afirmado que de esta forma "suman siete intentos" de volver al país "en las últimas semanas".

"No la dejan regresar a su propio país", ha señalado Urruchurtu, sin que las autoridades de Panamá se hayan pronunciado por ahora sobre los intentos de Machado de regresar a Venezuela, coincidiendo con el desplazamiento de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

De hecho, Rodríguez se ha reunido en las últimas horas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una escenificación del estrechamiento de relaciones entre Caracas y Venezuela a raíz de la ofensiva lanzada en enero por las tropas estadounidenses contra el país sudamericano, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su esposa, Clia Flores.

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, si bien no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, la opositora ha afirmado en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano.

De hecho, tras los devastadores terremotos de junio puso sobre la mesa su retorno al país, si bien un portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmó a principios de julio en declaraciones a Europa Press que Washington no veía oportuno una vuelta en dicho momento, dado que el objetivo de la Administración Trump era "el progreso" de sus "esfuerzos de respuesta" a los seísmos.

En este sentido, este portavoz destacó que la posibilidad de "añadir a la mezcla cuestiones políticas tan sensibles" como sería el retorno de Machado, "resultaría contraproducente" para los mencionados esfuerzos después de esta tragedia, a lo que se suma el acercamiento entre Rodríguez y Trump, materializado en diversos acuerdos, incluido uno sobre hidrocarburos.