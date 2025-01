Machado llama a la movilización a nivel internacional el día antes de la toma de posesión en Venezuela

Confirma su participación en la marcha, mientras el chavismo considera que "está deseosa" de que la detengan

Reconoce que no le sorprendería la participación de Zapatero en el "aquelarre" organizado por el oficialismo: "No me extrañaría"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La principal líder de la oposición en Venezuela Maria Corina Machado ha hecho un llamamiento a la movilización a nivel internacional para que el próximo jueves, un día antes de que el próximo presidente venezolano tome posesión del cargo, salgan a las calles de las principales ciudades del planeta para defender la victoria de Edmundo González y el rechazo al actual presidente Nicolás Maduro.

Aunque Machado ha matizado que el listado definitivo de ciudades y ubicaciones aún está terminado de ser perfilado, la movilización se llevará a cabo a las 10.00 (hora de Caracas). "Este jueves 9 de enero convocamos a todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela", ha manifestado la dirigente opositora durante una comparecencia de prensa telemática.

Machado ha asegurado que ese día ella misma participará en las marchas, aunque no ha especificado en qué ciudad lo hará. "Por nada del mundo me pierdo ese día. Es un día histórico, un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte", ha asegurado. En la víspera, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, había anunciado una marcha en apoyo al oficialismo el mismo jueves, y ahora ha asegurado que Machado "está deseosa" de que la detengan.

"Ya veremos que pasa. Está como deseosa de que la agarren (detengan). (...) Todo se irá desarrollando de acuerdo a los eventos que ellos decidan hacer. Si ellos deciden paz, paz (...) si ellos deciden ir por la violencia, se vana encontrar con un pueblo, con una Fuerza Armada y con nuestra Policía", ha dicho Cabello.

MADURO HA PERDIDO EL APOYO DE SUS "PILARES"

Durante sus palabras iniciales, Machado ha puesto en valor que, en los últimos meses, la oposición ha logrado impulsar unas primarias a pesar de "la injerencia del régimen", ha conseguido presentar una candidatura sorteando los impedimentos del Gobierno y ha conseguido movilizar a una mayoría de venezolanos que los votaron en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

"Fuimos superando obstáculo tras obstáculo y hoy nos enfrentamos a un momento como nunca en términos de las fuerzas relativas", ha asegurado una Machado que ha subrayado que Maduro ha perdido "los pilares sobre los que se soportaba", no solo a nivel interno, sino también en el extranjero.

Así, para Machado es destacable que fuerzas regionales como Brasil hayan enfriado su respaldo a Maduro con el bloqueo a su adhesión a los BRICS, o también que otros "grandes aliados" del chavismo "como Siria, Rusia, Irán o grupos terroristas como Hezbolá o Hamás" tienen ahora sus propio conflictos internos y desoyen las peticiones de Caracas.

A esto hay que sumarle la reciente decisión del Gobierno de Chile de poner fin a la misión de su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, ante la falta de avances para resolver el "fraude electoral" cometido en las presidenciales. Ante esto, Machado ha puesto en valor la determinación del presidente chileno, Gabriel Boric, y su "firme y nítida" postura desde los primeros instantes tras los comicios.

Con todo esto, Machado considera que "lo único que le queda al régimen es la represión". "Lo único que le queda es meterle miedo a los venezolanos, y si los venezolanos logramos juntos superar este miedo, no hay represión posible. Unos cuantos miles no pueden contra 30 millones de venezolanos, y esa es al realidad a la que nos enfrentamos estas próximas horas", ha aseverado.

Machado, quien está convencida de que González tomará posesión como presidente de Venezuela el próximo viernes, confía también en que este paso esté respaldado por las fuerzas de seguridad del país. La dirigente opositora ha subrayado que gran parte de los militares y policías del país tienen en sus casas a familiares que les piden no actuar como "un tirano que reprime", sino como un "héroe del pueblo" que defienda la investidura de González.

ZAPATERO EN LA INVESTIDURA DE MADURO

Machado ha sido también consultada sobre su opinión ante la posibilidad de que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero pudiera acudir al acto en el que Maduro tomará posesión, también el próximo viernes pero al que la oposición resta legitimidad.

En este punto, Machado ha aprovechado para tildar de "aquelarre" chavista el evento organizado por el oficialismo, y ha lamentado que no se sentiría sorprendida de que Zapatero acudiese. "No me extrañaría, la verdad es que creo que ya a estas alturas no es relevante discutirlo", ha explicado.

Por otro lado, sobre el posicionamiento de algunos líderes regionales, como el colombiano Gustavo Petro, y la falta de reconocimiento de González como presidente electo, como es el caso de España, Machado ha lamentado que algunos países se acojan a la política de reconocer Estados no gobiernos para justificarse.

"Yo creo que aquí no hay punto medio. Creo que en esa enredada argumentación de reconocer Estados y no gobiernos para poder estar bien con Dios y con el diablo para los venezolanos no funciona. O estás con la Constitución, o estás con la tiranía. Aquí la Constitución no deja espacio a dudas", ha remachado.

APOYO DE ESTADOS UNIDOS

Finalmente, Machado ha abordado las relaciones con Estados Unidos, país en el que en apenas dos semanas se certificará el cambio de mando el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien entre sus nominados ha designado a figuras "con un profundo conocimiento" no solo de la situación en Latinoamérica, sino también en Venezuela.

"Todas personas que tienen un profundo conocimiento de Latinoamérica y de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, que al ver todo lo que ha sido el desempeño de sus respectivas carreras y posiciones (...) han teniendo un reconocimiento monumental al pueblo de Venezuela", ha celebrado Machado.

Machado se ha negado a abordar los detalles de sus conversaciones con Trump y la Administración estadounidense, pero sí ha aseverado que la cuestión venezolana seguirá siendo un asunto bipartidista y del interés tanto de republicanos como demócratas en el Congreso. Además, ha abundado en que la lucha contra la migración, el crímen organizado o el tráfico de drogas pasa en todo caso por derrocar el régimen de Maduro.