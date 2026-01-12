Venezuela.- Machado pide al Papa que interceda por "los más de mil presos políticos" y la democracia en Venezuela

El Papa León XIV y la opositora venezolana María Corina Machado - Europa Press/Contacto/Us Vatican Media

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado ha pedido este lunes al Papa León XIV que interceda por la liberación de "los más de mil presos políticos" que continúan en las cárceles de su país, así como por "el avance sin demora" de una transición a la democracia, en un encuentro en El Vaticano.

Machado ha destacado "el honor" que ha supuesto para ella reunirse con el Papa, a quien le ha agradecido el seguimiento de lo que sucede en Venezuela, al mismo tiempo que le ha pedido "interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos", según informa su partido Vente Venezuela en redes.

Asimismo, Machado también ha puesto en valor ante el León XIV la legitimidad del candidato de la oposición Edmundo González como consecuencia del resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024, que ha calificado de "gesta cívica".

Machado ha aprovechado el encuentro además para enmarcar las aspiraciones de la oposición en una suerte de "lucha espiritual" contra el chavismo, al que confían derrotar "con el acompañamiento de la Iglesia y la presión sin precedentes del Gobierno de Estados Unidos".

"Está más cerca la derrota del mal en el país", ha asegurado Machado, en vísperas de reunirse esta semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no cuenta con ella por ahora para sus planes en Venezuela.

El llamamiento de Machado sobre la situación de los supuestos presos políticos en Venezuela tiene lugar el mismo día en el que el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha confirmado otra liberación de al menos una veintena de personas más, para un total ya de 116, según las autoridades penitenciarias. Según el recuento de la ONG Foro Penal y tras las últimas liberaciones quedan en el país 781 presos políticos.