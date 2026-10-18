Machado propone el 24 de julio de 2027 como fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela

Archivo - La opositora venezolana María Corina Machado (archivo) - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha planteado la fecha del 24 de julio de 2027 como fecha para la celebracion de elecciones presidenciales en Venezuela, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del líder independentista Simón Bolívar.

"Hace unas semanas el senador Bernie Moreno, de Ohio, planteó, por iniciativa propia, que las elecciones presidenciales debían ser el 24 de julio de 2027, que es la fecha del natalicio del Libertador. Y la verdad es que a alguna gente le pareció muy lejos. Pero, yo creo que es una iniciativa potente y es una fecha hermosa", ha afirmado Machado en una entrevista con el diario colombiano 'El Universal'.

Machado ha destacado que "al final, la figura de Bolívar unifica no solamente a los venezolanos, sino a muchas otras naciones". Esta convocatoria debe ser el resultado de "un gran acuerdo nacional" para la que considera, más que una lucha política, "una lucha existencial por la vida, una lucha ética por la verdad y una lucha espiritual por el bien".

La entrevista ha sido realizada en Panamá, donde Machado prepara un nuevo intento, el octavo, de regresar a territorio venezolano para intentar impulsar una transición política. Por eso "el régimen se esfuerza por todos los medios posibles para tratar de evitar mi regreso".

En ese sentido, ha rechazado la posibilidad de una continuidad de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. "Es absolutamente no realista pensar que quienes crearon este caos son capaces de crear las bases para la recuperación del país. Eso no va a pasar. Nadie confía en quien expolió, torturó y saqueó a Venezuela. Y Delcy Rodríguez es directamente responsable de todo este proceso", ha argumentado.

Machado ha explicado que no ha recibido ninguna señal directamente desde Estados Unidos. "Pero sí, obviamente, muchas amenazas del régimen. Creo que el régimen sabe que está en una situación precaria, como nunca antes. El caos que existe en Venezuela en lo económico, en materia de seguridad, en materia de servicios públicos", ha afirmado.

A nivel interno, Machado considera que "la oposición venezolana nunca ha estado tan unida como hoy", aunque ha reconocido que puede haber "pretensiones de algunos actores de tentar o desviar o manipular a algunas figuras o facciones". "Eso ha pasado siempre en la historia, en todas partes del mundo", ha señalado.

Sobre el futuro político de Venezuela, ha rechazado el revanchismo, aunque ha subrayado que la amnistía sería "contraria a la Constitución y a todos los tratados internacionales". "Nosotros no somos lo que ellos son (...). Queremos un país donde se les ofrezca justicia a todos, incluyendo a los que nos la negaron a nosotros", ha recalcado.

TRANSICIÓN EN BENEFICIO DE EEUU Y DE LA REGIÓN

La dirigente opositora ha resaltado que la transición política "le conviene también a los Estados Unidos, porque solo con una Venezuela democrática es que podremos lograr los objetivos de seguridad hemisférica, integración comercial, resolver los temas migratorios que tanta presión han generado en países vecinos y, desde luego, promover la democracia y la estabilidad en la región".

Además, ha expresado su agradecimiento al presidente estadounidense, Donald Trump, porque sin él "no estaríamos hoy encaminados hacia una transición", en referencia a la "histórica" intervención militar estadounidense en Caracas en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro y que se saldó con más de un centenar de muertos.

"Lo que se estaba construyendo en Venezuela. No es una dictadura convencional: es una estructura criminal que ha entregado nuestro territorio como santuario no solamente a la guerrilla del Eln, a las Farc y sus disidencias, sino a grupos terroristas islámicos, a redes de explotación minera, de tráfico de seres humanos, de todo tipo de actividad ilegal", ha enunciado.

La transición política también beneficiaría a los países vecinos porque "es la única manera de que podamos tener estabilidad en la región, de que se pare la presión migratoria y de que los venezolanos regresen a su país", según Machado.

En lo referente a Colombia, Machado ha recordado la vigencia de unas palabras que pronunció en 2013 ante el Senado colombiano: "No habrá paz duradera en Colombia mientras no exista democracia en Venezuela". "Y creo que ha quedado más que evidente. Además, nosotros compartimos mucho más que una historia, somos naciones hermanas", ha apuntado.

"Hoy los venezolanos necesitamos que América Latina alce la voz cuando algunos quieran callar, cuando algunos prefieran pasar agachados, cuando algunos prefieran hacer ciertos negocios o ignorar a la gente", ha apelado la opositora venezolana.