Maduro acusa a Iván Duque de ordenar el asesinato de Alex Saab en Caracas

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado este lunes que el expresidente colombiano Iván Duque ordenó matar al diplomático colombiano y aliado del propio Maduro Alex Saab antes de ser arrestado y extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde.

"Dos días antes habían tratado de matarlo. Eso nunca se ha dicho. Dos días antes, un grupo de delincuentes contratado por Iván Duque de Colombia intentó matar a Alex Saab en su casa, en Caracas. Salvó su vida milagrosamente", ha explicado Maduro en una entrevista para Ignacio Ramonet, periodista español de 'Le Monde Diplomatique'.

"Luego él, con el empuje que lo lleva, porque es un hombre emprendedor, de empuje, de iniciativa, yo diría que temerario, te diría que Alex Saab tiene la temeridad de un Che Guevara de enfrentarse a los riesgos y a los peligros, se fue. Iba para Irán ¿A qué iba a Irán? A garantizar la gasolina por un año para Venezuela, 2020, 2021, mientras recuperábamos la refinería. ¿A qué iba a Irán? A conseguir medicinas trianguladas desde Irán. Y en el trayecto lo capturan, lo secuestran sin ningún tipo de elemento", ha añadido.

Maduro destacó destacó el trabajo realizado por el diplomático --tenía pasaporte diplomático venezolano cuando fue detenido-- para los diferentes proyectos sociales del Gobierno venezolano. "Además, él había logrado las conexiones en el mundo para traer las medicinas de los pacientes más necesitados, y particularmente las medicinas claves para el tema de la pandemia del coronavirus. Ahí es cuando lo secuestran", ha resaltado Maduro.

Maduro ha argumentado que fue detenido en 2021 sin "ninguna orden de captura internacional". "Él tenía la protección de un pasaporte diplomático, funcionario diplomático de un gobierno legítimo, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Cuando lo secuestran, violan las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo, algo muy grave. Y luego, bueno todo lo que ya se conoce: las torturas,...", ha relatado.

Además, ha negado que Saab fuera su testaferro. "Jamás he tenido un testaferro! Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás", ha espetado.

Saab fue finalmente liberado por Estados Unidos el pasado 20 de diciembre. "Nosotros hicimos un canje que fue trabajado, como decía José Martí: 'En silencio ha tenido que ser'", ha explicado.

"Con la prudencia del caso, con la diplomacia del caso y logramos liberar de manera milagrosa a un hombre inocente. Y en el canje entregamos a un conjunto de convictos y confesos terroristas que habían cometido delitos y crímenes en el país, convictos y confesos. Fue el precio que pagamos por el secuestro. Por la libertad del secuestrado. Y creo que valió la pena ampliamente", ha indicado.

GUYANA ESEQUIBA

En cuanto al contencioso territorial con Guyana, Maduro ha reprochado que el presidente del país vecino "actúa como un presidente de una Guyana británica colonial". "Guyana actúa no como la República Cooperativa de Guyana, Guyana está actuando como la 'Guyana británica', aceptando que una nave de guerra vaya hasta sus costas y desde sus costas amenace a Venezuela", ha resaltado.

"Actúa como un país maniatado, sometido. No acepto sus excusas, no las acepto! Él trata de excusarse, el presidente Irfaan Ali, diciendo que desde Guyana jamás van a amenazar a Venezuela. Pero es que no es él el que ha proferido una palabra de amenaza, son sus dueños, es el antiguo y declinado y putrefacto ex-imperio británico que ha mandado una nave", ha indicado en referencia a la presencia de un buque de guerra británico en la zona, el 'HMS Trent'.

Para Maduro, tanto Reino Unido como Guyana están "burlándose" de los esfuerzos de mediación, incluidos los del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). "Eso es lo que han hecho, burlarse de ellos. Ellos se han burlado amenazando a Venezuela con una nave militar. Se han burlado, y le han dado una patada al Acuerdo de Argyle, le han dado una patada", ha reprochado.

"En estos momentos estamos en una situación de turbulencia. Que nosotros sabemos enfrentar. Porque nosotros no nacimos el día de los cobardes. ¿Oíste Ramonet? Yo no nací el día de los cobardes, y sé muy bien como jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada qué tengo que hacer para defender la dignidad de Venezuela. Y aquí nadie nos va a venir a amenazar con barcos. Ni hoy ni nunca", ha advertido.

NEGOCIACIÓN CON LA OPOSICIÓN

El dirigente venezolano ha manifestado además su disposición a dialogar con la oposición y también con el Gobierno de Estados Unidos para lograr beneficios para Venezuela.

"Yo he promovido más de mil veces el diálogo con todos los sectores de la oposición. Estos diálogos con el sector extremista guaidosista de la oposición de ultraderecha, como yo la llamo, que es la oposición consentida y preferida de los Estados Unidos, es la oposición pro estadounidense, pitiyanqui, reunida en la Plataforma Unitaria, la PUV", ha declarado.

"Esos diálogos yo los he promovido y los sostenemos de manera permanente, siempre y sin parar. Esos son los diálogos públicos que se conocen", ha añadido.

Maduro ha resaltado que tanto con la oposición como con el Gobierno estadounidense "siempre hemos tenido diálogo". "A pesar de que sectores de esa oposición se sientan a dialogar pero siguen por debajo conspirando, siempre siguen conspirando por debajo. Para buscar dar un golpe de Estado en Venezuela, para buscar matarme, etcétera, etcétera. Pero yo creo en el diálogo, permanentemente", ha aseverado.

En cuanto a las opciones de Donald Trump de volver a la Casa Blanca, el presidente venezolano ha recordado que éste tomó durante su presidencia "930 medidas de sanciones contra Venezuela". "Le puso precio a mi cabeza, a esta cabecita que ves aquí, le pusieron un precio. Trataron de matarme en el año 2018", ha explicado.

"Y así y todo nosotros siempre buscamos el diálogo y tuvimos lazos de diálogo con el gobierno de Trump, tan es así que casi teníamos listo un canje para liberar a Alex Saab en esos días finales de Trump, antes de las elecciones", ha resaltado.

Para Maduro, la época de los imperios está en proceso de declive histórico ante el surgimiento de un mundo con mayor equilibrio. "La época de los imperios occidentales está pasando ya, definitivamente, y el último de los imperios occidentales, el imperio estadounidense, está en un proceso de declive histórico que es estructural, es definitivo", ha argumentado.