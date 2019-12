Venezuela.- Maduro advierte a los países del TIAR: "Con Venezuela no se mete nadie"

Publicado 05/12/2019 16:46:22 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha restado importancia a la decisión de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) --un acuerdo regional de defensa-- de adoptar sanciones contra él y sus colaboradores, al tiempo que ha lanzado una advertencia: "Con Venezuela no se mete nadie".

Maduro ha calificado de "fracaso" la reunión que los ministros de Exteriores del TIAR celebraron el martes en Bogotá. "Con Venezuela no se mete nadie. No han podido y, con el TIAR o sin el TIAR, no podrán", ha afirmado en una cadena nacional --discurso de obligada transmisión en directo-- del miércoles, recogida por 'El Universal'.

El 'número dos' del gobernante PSUV, Diosdado Cabello, se ha mostrado igualmente confiado. "Pueden decir que van a invadir a Venezuela si quieren, y es probable que entren, pero acá les vamos a dar una de las mayores lecciones en el mundo", ha aseverado.

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ya criticó la medida, acusando a "Washington y sus países satélite" de usar "un instrumento de guerra" contra Venezuela. Mientras sufren crisis de gobernabilidad, rebeliones populares antineoliberales y su paragobierno imaginario se desmorona en Venezuela... Crean listas inútiles, dijo en Twitter.

Los cancilleres del TIAR acordaron aplicar sanciones contra un total de 29 dirigentes venezolanos, entre ellos Maduro y su mujer, Cilia Flores, así como Cabello, Arreaza y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

VENEZUELA Y EL TIAR

El pasado mes de septiembre doce estados miembro del TIAR --Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana, así como Venezuela, representada por los emisarios de Guaidó-- acordaron convocar su órgano de consulta para abordar la crisis venezolana.

El TIAR, bautizado como Tratado de Río, contiene una cláusula de defensa colectiva que permitiría actuar a los demás países firmantes en caso de que se produjera una agresión contra uno de ellos.

El Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez ordenó en 2012 la retirada de Venezuela del TIAR --al mismo tiempo que Ecuador, Bolivia y Nicaragua--, pero la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado", ordenó en julio la reincorporación del país al tratado.