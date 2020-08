Venezuela.- Maduro afirma que "no está mala la idea" de hacerse con misiles antiaéreos iraníes

Venezuela.- Maduro afirma que "no está mala la idea" de hacerse con misiles anti

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que "no está mala la idea" planteada el jueves por el presidente de Colombia, Iván Duque, de que Venezuela se haga con misiles antiaéreos iraníes.

"No es mala idea, Iván Duque. No lo habíamos pensado, de verdad. Cuando yo escuché a Iván Duque dije: 'Dios mío, y por qué no habíamos pensado eso, si Irán tiene tremenda tecnología'", ha afirmado Maduro durante un una reunión virtual del Congreso Bolivariano de los Pueblos.

"Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite en armamentos para su defensa y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala, un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, lo voy a hacer", ha remachado.

Así, ha reprochado a Duque que se dedique a criticar a Colombia cuando Colombia ha registrado 35 masacres en lo que va de año, tiene más de 250 líderes sociales asesinados y una situación sanitaria "crítica" a causa de la pandemia de coronavirus.

"Iván Duque, como buen testaferro de (Álvaro) Uribe Vélez en política sale a atacar a Venezuela para cambiar el foco de atención de los problemas reales de Colombia y justificar la agresión contra Venezuela", ha añadido en declaraciones recogidas por la televisión venezolana Globovisión.

"¿Por qué Iván Duque sale a decir todo esto? Porque tiene a Colombia destruida", ha señalado. Además, ha recordado que Venezuela cuenta con sistemas de misiles de defensa tierra-tierra y tierra-aire comprados a Rusia en los últimos años y distribuidos por el territorio venezolano "no para agredir a nadie, sino para defendernos de la agresión imperialista".