Venezuela.- Maduro afirma que las primarias opositoras de Venezuela han sido un "megafraude"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este lunes que las elecciones primarias de la oposición venezolana, en las que ha salido vencedora la exdiputada venezolana María Corina Machado, han sido un "megafraude".

"Ellos siempre se han burlado de sus seguidores. Nosotros siempre hemos dicho la verdad, ellos (oposición) quieren vender ante el mundo un megafraude, pero al pueblo de Venezuela no podrán engañarlo", ha declarado durante la retransmisión de su programa 'Con Maduro+'.

El jefe de Gobierno venezolano ha pedido a los simpatizantes de la oposición que se alejen de "planes desestabilizadores", haciendo referencia a Pedro Carmona Estanga, que asumió el poder durante 47 horas tras el golpe de Estado en abril de 2002 contra Hugo Chávez, y Juan Guaidó, que se autoproclamó "presidente encargado" del país en 2019 al no reconocer el segundo mandato de Maduro.

En este sentido, Maduro ha afirmado que "la extrema derecha" está "tratando de montar una nueva jugada" similar a las de Estanga y Guaidó para aprovechar el proceso electoral y "perturbar la vida nacional". Así, ha indicado que estos políticos "vienen con un solo discurso: odio, intolerancia, venganza", que trató de disfrazarse de "show" en los comicios.

"Siempre le han faltado el respeto a sus seguidores, por eso cada vez tienen menos. Siempre se burlan, los llevaron a aventuras de violencia y los abandonaron, los llevaron a golpes de Estado, a la aventura de Guaidó, les prometieron el cielo y el paraíso. Se burlaron de la confianza que les dieron", ha manifestado.

Por su parte, la primera dama, Cilia Flores, ha asegurado que la elección de Machado ha sido "un proceso sin ningún tipo de seguridad, control y transparencia", y ha denunciado que este no ha contado con el aval oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual "es el único que garantiza elecciones donde verdaderamente el resultado exprese el ejercicio del voto.

"CRÓNICA DE UN FRAUDE ANUNCIADO"

El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se ha sumado a las críticas al proceso electoral, considerando que "es la crónica de un fraude anunciado" y ha reiterado que "no hay ni una sola posibilidad" de que una persona que está inhabilitada participe en una elección presidencial o cualquier otro cargo de elección popular.

Así, ha señalado que la oposición ha tratado de "inflar los números": "El país entero es testigo y lo podemos ver en las redes sociales, en la cantidad de centros donde no había nadie (...) No existen los cuadernos, no se puede contrastar el cuaderno con el voto, entonces, quienes han pedido elecciones libres, creíbles y verificables, hacen un mamotreto que no es ni transparente, ni creíble, ni verificable, ni es una elección", ha expresado.

Juan Guaidó ha mostrado a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, su apoyo a la candidata opositora y ha criticado a las autoridades venezolanas, a las que acusan de "amenazar y perseguir". "No podrán ensuciar el proceso con mentiras y propaganda, el pueblo ha hablado (...) Como sociedad vamos a proteger a quien resultó electo en proceso cívico", ha manifestado.

Los simpatizantes de los principales partidos de la oposición venezolana han elegido con más del 90 por ciento de los apoyos en las elecciones primarias de este domingo a la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado, como su candidata "unitaria" frente al chavismo de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

La exdiputada, tras conocer los resultados, ha agradecido el apoyo brindado por los simpatizantes y se ha comprometido a trabajar para "desalojar a Nicolás Maduro y a su régimen". Machado aspira a pasar página a "la tiranía del poder" que representa el chavismo, si bien sobre ella pesa aún una inhabilitación para ocupar cargos públicos que, en teoría, le impediría presentarse a los comicios.