Venezuela.- Maduro anticipa medidas para favorecer un "diálogo profundo" en Venezuela

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que prepara para los próximos días un decreto con el que poder avanzar hacia un "diálogo profundo" con distintos sectores y, aunque ha criticado las supuestas conspiraciones recientes contra su gobierno, ha defendido que actuará "sin venganza".

Maduro ha asegurado en declaraciones a la cadena estatal VTV que la semana que arranca será "bien movida". "Será interesante, de diálogo, de la reconciliación, del reencuentro y de las garantías más amplias para la vida política democrática del país y las elecciones del 6 de diciembre", ha dicho, en alusión a los próximos comicios parlamentarios.

La mayor parte de la oposición se ha desmarcado de dicha cita, alegando que no existen garantías de que el chavismo no las manipule a su favor para hacerse con el control del único gran órgano que aún no controla. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha ampliado al 4 de septiembre el plazo para inscribir candidaturas.

Maduro ha dicho estar de acuerdo con las medidas adoptadas por el CNE y ha defendido que, desde su llegada a la Presidencia, ha demostrado ser un hombre de diálogo. Los intentos de acercamiento con la oposición lanzados en estos últimos años, sin embargo, han saltado por los aires entre reproches mutuos.

El mandatario venezolano ha acusado de nuevo a sus detractores de preparar todo tipo de artimañas para expulsarle del poder, incluso "varios atentados", pero ha adelantado que intentará un nuevo "proceso de reconciliaciones, reencuentro, participación y diálogo profundo".

"Son decisiones de las cuales asumo plena responsabilidad, de la necesidad de buscar nuevas páginas en la historia política del país", ha esgrimido, pidiendo el apoyo de la ciudadanía y alegando que en todo momento será "leal" a Venezuela. "Todo lo que hacemos lo hacemos por amor", ha remachado.

ÚLTIMOS MOVIMIENTOS

Las especulaciones sobre posibles movimientos se intensificaron a mediados de julio, cuando una delegación de Noruega viajó a Caracas para verse tanto con representantes del Gobierno como con miembros de la oposición que encabeza Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

El sábado, el diputado opositor Juan Requesens, detenido desde hace dos años por su supuesta implicación en un atentado contra Maduro, fue puesto bajo arresto domiciliario, si bien la oposición ha seguido denunciando actos de represión en estos últimos días.

Guaidó, entretanto, está intentando forjar un "Pacto Unitario" con el que aglutinar a la oposición para hacer un frente común contra Maduro. El sector que encabeza el líder de Voluntad Popular ya ha dejado claro que no participará en las elecciones de diciembre con las condiciones actuales.