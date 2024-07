Maduro anuncia que Venezuela reanudará el proceso de diálogo con EEUU a menos de un mes de las elecciones

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que reanudará el próximo miércoles el proceso de diálogo directo con el Gobierno de Estados Unidos, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 28 de julio y en las que se presentará a la reelección.

"Quiero superar este conflicto brutal y estéril con ellos. He recibido la propuesta durante dos meses continuos del Gobierno de Estados Unidos de restablecer las conversaciones y el diálogo directo. Luego de pensarlo durante dos meses, he aceptado y el próximo miércoles se reinician las conversaciones (...) para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y restablecer los términos con respeto, sin manipulación y que, además, sean diálogos públicos, sin especulación", ha declarado.

Maduro ha informado de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estará en la reunión como jefe de la comisión de diálogo nacional, mientras que el actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, también estará en la mesa negociadora para representar a Caracas.

"Ya saben quién va a ganar, y yo se las voy a poner fácil. Soy un hombre de diálogo, y quiero que a través del diálogo se respete a Venezuela, a hacer respetar a nuestro país, su democracia, su pueblo", ha declarado durante el programa Con Maduro +. Además, ha señalado que quiere "entendimiento", "cambios" y un "futuro" para su país, si bien todo ello tendrá que ser "bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela".

El mandatario venezolano, quien ha asegurado que Venezuela ya no se reunirá "a escondidas" con representantes estadounidenses porque luego no respetan los acuerdos "secretos", no ha proporcionado más detalles sobre el encuentro, como dónde se celebrará el mismo o quién liderará la delegación de la Administración de Joe Biden.

Ambos países comenzaron a negociar a finales de 2023 en Qatar, lo que derivó en la liberación del empresario colombiano Alex Saab, considerado como el testaferro de Maduro y detenido en Estados Unidos desde 2020 acusado de delito de capitales, mientras que Caracas liberó a una decena de presos estadounidenses.

En paralelo, el Gobierno venezolano y la oposición firmaron el acuerdo de Barbados, en el que pactaron las condiciones y la fecha de las elecciones presidenciales. Tras ello, Washington flexibilizó el embargo petrolero, pero reactivó las sanciones tras la inhabilitación de la principal candidata presidencial opositora, María Corina Machado.

El 28 de julio Maduro se enfrentará a Edmundo González Urrutia, que ha terminado siendo el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tras la imposibilidad de inscribir a la vencedora de las primarias de 2023, María Corina Machado, y a su téorica sustituta, Corina Yoris.

Además de la inhabilitación de Machado, la oposición ha denunciado la detención de cerca de 40 militantes en lo que va de año y coincidiendo con la campaña electoral, por lo que han criticado un "régimen criminalizado" que se posiciona en contra "de la ruta electoral", ya que "ninguno ha cometido delito alguno".