Maduro apela al diálogo con EEUU "sobre la base del respeto" entre críticas a la oposición venezolana

MADRID 27 Dic.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho un llamamiento al diálogo con Estados Unidos, pero "sobre la base del respeto", y ha criticado las acciones de la oposición venezolana, en el marco de la escalada de tensión entre el país latinoamericano y Estados Unidos.

"Si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocurre sobre la base de respeto conversar y superar proyectos fracasados de más de veinticinco años, aquí siempre va un presidente que representa a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad", ha indicado en declaraciones en televisión recogidas por la cadena Globovisión.

Asimismo, el mandatario ha aseverado que "sectores del poder" de Estados Unidos están fabricando una "realidad virtual" sobre la situación en Venezuela para imponer un "modelo de dominación colonial y esclavista para robar sus recursos naturales", algo que calificado de "imposible" por el despliegue de un "pueblo asentado en el territorio".

Para Maduro, lo que de verdad "quieren" los estadounidenses es el "petróleo", el "oro" o las "tierras raras", en definitiva las "riquezas" del país latinoamericano. Además, ha sostenido que, como no pueden acusarle de tener armas de destrucción masiva o biológicas, "repiten como cuatro o cinco mentiras permanentemente".

Respecto a María Corina Machado --representante de la oposición al régimen chavista y ganadora del último premio Nobel de la Paz--, Maduro ha asegurado que "jamás" tomará "esta patria", una advertencia que ha extendido a otros opositores como Leopoldo López, Julio Borges o Juan Guaidó.

"Venezuela seguirá su curso, con su plan, con su liderazgo y con su pueblo, teniendo grandes logros en los años que están por venir. Nuestro mensaje es de paz, de amor y de entendimiento", ha aseverado.

Los efectivos militares estadounidenses han destruido casi 30 supuestas lanchas del narcotráfico y han matado a más de 100 personas desde que lanzaron la operación 'Lanza del sur', para atajar el tráfico de droga procedente desde Venezuela, una maniobra que también busca forzar un cambio de régimen en Caracas