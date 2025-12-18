Venezuela.- Maduro asegura que un gobierno impuesto en Venezuela "no duraría ni 47 horas"

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - Europa Press/Contacto/Marcos Salgado - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este miércoles que un gobierno impuesto en el país latinoamericano "no duraría ni 47 horas", al acusar a Estados Unidos de maniobrar para hacer de Caracas una "colonia", un día después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya ordenado el bloqueo de los petroleros sancionados que entren y salgan de la costas venezolanas y haya exigido la devolución de un crudo que, afirma, le pertenece.

"La verdad ha sido desvelada. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y toda la riqueza y se convierta Venezuela en una colonia. Sencillamente eso no va a pasar nunca", ha declarado en un acto retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV en el que ha denunciado la "pretensión guerrerista y colonialista" así como la "inmensidad de las agresiones" de Washington.

El mandatario ha hecho un llamamiento a los militares colombianos para lograr una "unión perfecta" ante "todo el mal que nos trata de hacer el imperio estadounidense hoy". "Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de (Simón) Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida", ha manifestado.

"Hay una máxima de los imperios durante siglo (que) es divide y vencerás, y cuánto han hecho por dividirnos a Colombia de Venezuela, todos los días. Y la mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo, es la unión. Por eso mi llamado hoy con amor profundo de grancolombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien", ha señalado.

El dirigente se ha expresado así después de haber abordado con el secretario general de la ONU, António Guterres, la escalada de tensiones entre Washington y Caracas en una llamada telefónica en la que ha denunciado el "asedio" contra su país, después de que Estados Unidos haya declarado "organización terrorista" al Gobierno venezolano y el bloqueo de toda su flota petrolera.

Además, el Gobierno venezolano ha solicitado la convocatoria con carácter urgente de una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir las "medidas necesarias" ante lo que ha calificado de "agresión abierta y criminal" del país norteamericano.