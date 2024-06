Venezuela.- Maduro asegura que "hay sicarios" buscándolo para hacerle "daño" en el marco del proceso electoral

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este domingo que "hay sicarios" buscándolo para hacerle "daño", justificando así la falta de convocatoria en los eventos políticos en el marco del proceso electoral, ya que los comicios están previstos para el 28 de julio.

"No puedo convocar porque tienen un grupo de sicarios buscándome para hacernos daño, los apellidos, mi llegada tiene que ser de sorpresa, el pueblo cuidándome y los equipos de seguridad cuidándome", ha declarado durante una reunión de campaña, tal y como ha recogido el periódico opositor 'Efecto Cocuyo'.

Maduro ha hecho un llamamiento de "máxima coordinación" frente a "cualquier" intento de conspiración contra su Gobierno y ha ordenado aumentar "en calidad y cantidad" las movilizaciones del partido oficialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela, para contrarrestar las "intenciones" de la oposición.

"El que salga a cometer delitos de odio para el pote. Difamaciones, insultos calificados como delitos de odio no se van a tolerar, no al fascismo, no a la violencia, a buen entendedor palabras claras, no estamos jugando carritos, ustedes lo saben", ha advertido.