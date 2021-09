Venezuela.- Maduro asegura que planteará abrir un "diálogo directo" con EEUU

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes que planteará que se abra un canal de comunicación directo con Estados Unidos, mientras por el momento es Gobierno y oposición quienes han comenzado a dialogar la semana pasada en Ciudad de México, en un nuevo intento por superar la crisis económica, política y social en el que se haya sumido el país sudamericano.

"Vamos a plantear la apertura de un diálogo directo con Estados Unidos", ha dicho Maduro durante un encuentro con medios de comunicación nacionales y extranjeros desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Maduro ha contado que la anterior administración de Donald Trump quiso mantener una reunión con él. "Me llamaron, me dijeron, 'esté pendiente'", pero finalmente, asegura, no le dejaron al expresidente de Estados Unidos, quien, paradójicamente, solo contemplaba su "derrocamiento" como "única opción".

Así, el presidente venezolano ha recordado que durante aquella administración se intentó "imponer lo que llaman la política de cambio del régimen para derrocar el Gobierno legítimo, e imponer uno títere, que lo derrotamos", ha enfatizado.

"Sencillamente a ese gobierno títere le dimos una lección, los derrotamos, los aplastamos con la fuerza de la Constitución, de la democracia y del pueblo venezolano (... ). Lo aplastamos al tal Juan Guaidó. Ahora, ¿qué les queda? Revisar su política. La política de Donald Trump fue aplastada, derrotada", ha recordado.

En ese sentido, Maduro ha defendido que Washington tiene que levantar sus sanciones, a las que ha definido como "bombardeos silenciosos", contra Venezuela para que actual Gobierno pueda "activar todos los motores productivos" y "garantizar la solución de todos los problemas".

"Venezuela no tiene derecho a ninguna cuenta bancaria en todo el sistema bancario mundial, es el único país del mundo que no tiene cuentas bancarias, están secuestradas todas la cuentas bancarias por el Gobierno de Estados Unidos", ha denunciado el presidente Maduro.

En relación de las conversaciones que el pasado fin de semana comenzaron entre oposición y Gobierno en Ciudad de México con la firma de un referendo de entendimiento, Maduro ha señalado que las autoridades de Caracas preservarán "el camino del diálogo y las conversaciones sanas".

"Por ese camino nos vamos a mantener en México y después", dice Maduro, quien responsabiliza de los anteriores intentos frustrados "a los gringos", pues cuando la negociación ha dependido de ellos, "la oposición ha pateado la mesa varias veces".