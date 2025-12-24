Venezuela.- Maduro asegura que Venezuela ha recibido un "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad de la ONU

Imagen de representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reunido en Nueva York - Europa Press/Contacto/Evan Schneider

MADURO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que su país ha recibido un "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad reunido de urgencia este martes, en medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington por la supuesta campaña contra el narcotráfico con la que Donald Trump busca ejercer presión sobre homólogo venezolano.

"El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y al derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio", ha señalado durante una visita a un acto público retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV, en el que ha vuelto a defender que "nada ni nadie podrá derrotar a la nación".

El mandatario ha tildado de nuevo de "piratería" las incautaciones de petroleros por parte de Estados Unidos, coincidiendo con la aprobación, este mismo martes, en la Asamblea Nacional, de una ley que castiga con hasta 20 años de cárcel a "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con Venezuela y sus entidades, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras".

En los mismos términos triunfantes se ha manifestado el ministerio de Exteriores venezolano, Yván Gil, asegurando que el país latinoamericano "ha obtenido una gran victoria en el seno de Naciones Unidas".

"Quedó demostrado que ningún país del mundo, ni siquiera los aliados históricos de Estados Unidos, avala el uso ni la amenaza del uso de la fuerza, en violación de la Carta de la ONU, para someter a una nación libre y soberana bajo el falso pretexto del combate al narcotráfico", ha declarado en un comunicado difundido a través de Telegram.

Asimismo, ha subrayado que "quedó en evidencia que la amenaza o el uso de la fuerza contra Venezuela (...) responde a una lógica colonial, impulsada desde Washington bajo la Doctrina Monroe" --que guió la política exterior norteamericana en el siglo XIX y buena parte del XX-- y que "fue condenada la piratería en alta mar utilizada para apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela".

Los dirigentes han hecho estas declaraciones sobre una sesión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Caracas en la que sus aliados Rusia y China han criticado las acciones de Estados Unidos hacia el país latinoamericano.

El represente ruso ante el organismo multilateral, Vasili Nebenzia, ha denunciado lo que ha tildado de "actitud de cowboy" por parte de Washington y ha señalado la "evidente" responsabilidad del país norteamericano en las "catastróficas consecuencias" en las crecientes presiones sobre Venezuela.

Asimismo, ha defendido que las operaciones estadounidenses en su supuesta campaña contra el narcotráfico "van en contra de todas las normas fundamentales del Derecho Internacional", incluido el bloqueo a los petroleros sancionados, lo que ha tachado de "agresión flagrante".

Más comedido se ha expresado el representante chino, Sun Lei, manifestando la oposición del gigante asiático a "todos los actos de unilateralismo e intimidación" y su apoyo "a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional".

Poco antes, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, ha denunciado que Venezuela es víctima de "la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo" por parte de Estados Unidos, quien "quiere le entreguemos nuestro río Orinoco, nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestras playas, ríos, llanos y montañas", y ha advertido de que "la agresión es continental".

"Alertamos al mundo, Venezuela es sólo el primer objetivo de un plan mayor. El Gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos", ha asegurado, después de reiterar que "Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico en el Caribe (sino que) su misión es apoderarse de los recursos venezolanos".

Por su parte, el embajador permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha asegurado que su país impondrá sanciones "al máximo" contra Venezuela que incluyen "las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar" al Cártel de los Soles y a Tren de Aragua, considerados organizaciones terroristas por Washington.

"La realidad es que los petroleros sancionados son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo", ha agregado, antes de apuntar a que estos buques "también financian" a los citados grupos criminales.

Waltz ha asegurado además que el presidente Trump empleará "todo el poder y la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo".

Esta reunión del Consejo de Seguridad tiene lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que los ataques del Ejército estadounidense contra supuesta narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico hayan superado ya el centenar de víctimas mortales. Además, el Gobierno del país norteamericano ha impuesto un bloqueo a todos los petroleros sancionados que salgan y entren de Venezuela y en las últimas semanas su Guardia Costera ha interceptado varios buques con crudo venezolano.