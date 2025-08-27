Venezuela.- Maduro critica la "diplomacia de cañones" de EEUU y avisa: "No le bajamos la mirada a nadie"

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido este miércoles del supuesto despliegue de un submarino nuclear de Estados Unidos en la región y ha cargado contra lo que considera una "diplomacia de cañones", basada en la fuerza militar.

"Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes", ha esgrimido Maduro, que se ha vuelto a referir a la creciente actividad militar estadounidense durante una ceremonia de entrega de cartas credenciales a varios embajadores extranjeros.

Frente a esta política norteamericana, Venezuela mantiene "una diplomacia de altura, fina", en palabras de su presidente. "Nuestra diplomacia es la diplomacia de la dignidad", ha añadido, en una declaración televisada en la que ha agradecido la "impactante solidaridad mundial" recibida en los últimos días.

"Nunca se había amenazado ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear, ha señalado el presidente venezolano. Según Caracas, este submarino llegará a la zona a principios de la próxima semana y se sumaría a otros buques militares cuya presencia ya ha confirmado Washington.

Maduro, sin embargo, ha señalado que el "mensaje de amistad" que manda Venezuela no es incompatible con la "valentía". "No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca. (...) No nos creemos más que nadie, porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie", ha defendido.

De hecho, ha considera que de haber vivido "en la época de Hitler" el chavismo también habría hecho historia, porque no se habría "sometido" tampoco al líder de la Alemania nazi.