Venezuela.-Maduro se declara inocente en el tribunal de Nueva York: "No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado"

Archivo - Imagen de archivo del abogado Barry Pollack - Yui Mok/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha declarado inocente en su primera audiencia ante tribunal de Nueva York después de haber sido capturado durante el fin de semana por fuerzas estadounidenses en una operación militar que incluyó varios ataques contra el país latinoamericano.

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", ha declarado cuando se le ha preguntado al jefe de Estado venezolano cómo se declararía, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.