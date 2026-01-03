Maduro, el delfín de Chávez que llegó al poder tras su muerte y lideró Venezuela durante doce años

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto en la capital, Caracas, en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ofensiva militar lanzada este sábado por Estados Unidos contra Venezuela ha derivado por ahora en la "captura" del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, quien ha sido trasladado por la fuerza a un buque desplegado en la zona, poniendo fin a más de doce años al frente del Gobierno venezolano.

Maduro, nacido en 1962 en Caracas, se convirtió en presidente tras las elecciones especiales celebradas en abril de 2013 para elegir a la persona que completaría el mandato de Hugo Chávez, quien falleció en marzo tras catorce años como presidente.

El político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nació en el seno de una familia católica, siendo su padre Nicolás Maduro García, un sindicalista exiliado en Colombia durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), y su madre Teresa de Jesús Moros, de nacionalidad colombiana.

Tras una juventud en movimientos izquierdistas, trabajó como guardaespaldas de José Vicente Rangel --ministro de Defensa y Exteriores, además de vicepresidente, de Chávez-- en su campaña a la Presidencia en 1983, tras lo que viaja a Cuba para estudiar en una escuela de formación de cuadros políticos.

A su regreso a Venezuela consigue un puesto de trabajo como conductor de Metrobús en el Metro de Caracas, donde llegaría a ser el fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas.

En este contexto tuvo lugar el intento de golpe de Estado de Chávez en 1992, que derivó en su encarcelamiento, periodo en el que tanto Maduro como su esposa, la abogada Cilia Flores, hacen campaña para su liberación, que tuvo lugar en 1994 en medio de un respaldo popular que le auparía al poder en las elecciones de 1998.

La llegada de Chávez a la Presidencia se ve acompañada con la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, un organismo del que Maduro es parte, labor que compagina con su puesto en la cámara baja del Parlamento.

Maduro fue presidente de la Asamblea Nacional entre enero de 2005 y agosto de 2006, cuando Chávez le nombra ministro de Exteriores, liderando la diplomacia venezolana hasta octubre de 2012, cuando pasa a ser vicepresidente, cargo que ocupaba a la muerte del histórico líder 'chavista'.

EL GOBIERNO INTERINO Y LAS ELECCIONES DE 2013

El fallecimiento de Chávez tuvo lugar apenas unos meses después de su victoria en las elecciones de octubre de 2012, si bien no pudo llegar a jugar el cargo debido a que se estaba recuperando en Cuba del cáncer que sufría.

La situación llevó a Maduro a asumir el puesto de forma interina hasta unas elecciones especiales en abril, en las que se impuso por un estrecho margen al opositor Henrique Capriles, quien se hizo con el 49,12% de los votos en medio de denuncias sobre un presunto fraude.

La victoria de Maduro se vio seguida en 2014 por unas movilizaciones por la situación económica --en parte a causa de la caída de los precios del petróleo--, si bien las autoridades lograron estabilizar la situación, llegando a encarcelar a Leopoldo López, uno de los más firmes opositores al 'chavismo'.

Sin embargo, el empeoramiento de la situación llevó a Maduro a declarar en enero de 2016 el estado de emergencia económica, seguido en mayo por el estado de emergencia constitucional y la apertura en octubre de conversaciones con la oposición.

El diálogo fue abierto además debido a la victoria opositora en las elecciones de diciembre de 2015 a la Asamblea Nacional, en las que el PSUV perdió el control del organismo por primera vez en 16 años, lo que supuso una crisis por las disputas entre el Legislativo y el Ejecutivo, incluidos intentos de cesar al mandatario.

PULSO CON LA OPOSICIÓN

Ante el avance de la petición de recogida de firmas para el cese de Maduro, éste acusó a la oposición de intentar un golpe de Estado, si bien aceptó la apertura de unos contactos que derivaron en la liberación de opositores detenidos y una reducción de las manifestaciones.

A pesar de ello, el enfrentamiento continuó, con Maduro optando por dar su discurso sobre el estado de la nación en enero de 2017 ante un Tribunal Supremo afín, en lugar de ante la Asamblea Nacional --como era tradición--, que fue disuelta en mayo por el propio Supremo.

La presión contra Caracas por este paso llevó a Maduro a reclamar al Supremo que diera marcha atrás, si bien poco después se confirmó una sentencia contra Capriles impidiéndole ocupar cargos públicos durante 15 años, lo que desató otra ola de movilizaciones que terminó con cerca de 60 muertos.

La situación llevó a Maduro a convocar en mayo una nueva Asamblea Constituyente, mientras que la oposición respondió con un plebiscito en el que los participantes rechazaron este paso y pidieron comicios anticipados, si bien los resultados fueron rechazados por el presidente.

Finalmente, se celebraron elecciones a la Asamblea Constituyente --con una bicefalia en el Legislativo--, boicoteadas por la oposición, tras lo que Estados Unidos respondió con sanciones a Maduro, mientras que el PSUV se hizo con la victoria en 18 de los 23 estados en las regionales de 2017.

LA CRISIS INSTITUCIONAL DE 2019

Venezuela celebró en 2018 unas presidenciales boicoteadas por la oposición que dieron otra victoria a Maduro --si bien la participación fue del 46%, muy por debajo del 80% de 2013--, rechazada por Estados Unidos y el Grupo de Lima.

Apenas unos meses después, Maduro sobrevive a un ataque con drones en un desfile militar, lo que no impide su toma de posesión en enero de 2019, seguida por la autoproclamación como presidente interino, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, logrando el reconocimiento de varios países, incluida España.

Esta situación se ve seguida por la decisión del Departamento de Justicia estadounidense --entonces durante el primer mandato de Donald Trump-- de imponer cargos contra el presidente por "narcoterrorismo", acusaciones por las que deberá responder tras su "captura" en Miraflores.

Guaidó anunció en abril de 2019 que la operación para expulsar a Maduro estaba en su "fase final", si bien el intento de insurrección fue abortado debido a que los principales jefes de las fuerzas de seguridad permanecieron leales al mandatario.

Durante este periodo, Venezuela se sume en una crisis que provoca la huida de millones de personas a través de la frontera con Colombia, si bien la decisión de la oposición de boicotear las elecciones de 2020 a la Asamblea Nacional permitió al PSUV recuperar el control del organismo.

LAS ELECCIONES DE 2024

Las elecciones de 2024 estuvieron marcadas por la eliminación de la candidatura de María Corina Machado --galardonada a la postre con el Premio Nobel de la Paz--, lo que llevó a la oposición a respaldar a Edmundo González y a declararle ganador, pese a que los resultados oficiales dieron la victoria a Maduro.

La votación derivó en protestas, azuzadas por las palabras desde Estados Unidos y otros países criticando la credibilidad del proceso, algo que se vio ahondado por la vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, cuando Washington adoptó una postura mucho más dura con Maduro.

Así, Washington se negó a normalizar relaciones con Venezuela y optó por una campaña de presión marcada por la reimposición de sanciones y una campaña de bombardeos contra supuestas "narcolanchas" tras redoblar sus acusaciones contra Caracas por su presunto papel en el tráfico de drogas.

Las acusaciones han sido rechazadas por Maduro, que ha defendido que el objetivo de Washington no es la lucha contra las drogas ni la defensa de la democracia, sino hacerse con el control de las enormes reservas energéticas de Venezuela, algo que Machado ha prometido abrir a la inversión extranjera en caso de llegar al poder tras más de un cuarto de siglo de 'chavismo'.