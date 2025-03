El mandatario defiende que es una "migración económica"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha defendido este viernes que la migración venezolana es "económica, de gente decente y trabajadora" y ha criticado que Estados Unidos califique a los migrantes venezolanos de miembros "de una pandilla de asesinos".

"Yo le decía a Volker Turk (Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos) que los migrantes venezolanos son doblemente víctimas", ha aseverado el mandatario, al añadir que "en Venezuela fueron víctimas de las sanciones y la guerra económica, que los obligó a migrar como migrantes económicos".

En este sentido, ha dicho que ahora son "víctimas de un bochorno": "Al pretender calificarlos de miembros de una pandilla de asesinos, el Tren de Aragua, que fue derrotada en nuestro país, y pretender calificar, como hicieron los nazis con los judíos, a toda la migración venezolana como una migración de delincuentes".

"No, no, no, no es una migración de delincuentes", ha insistido, y ha alegado que sale "en defensa de la migración venezolana", que ha definido como "de gente decente y trabajadora".

El pasado lunes, varios de los 200 emigrantes venezolanos repatriados ese día desde Honduras denunciaron abusos físicos y psicológicos mientras estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE) antes de su deportación.

Así, denunciaron en vídeos publicados en redes sociales agresiones físicas, confiscación de pertenencias y tratos degradantes por parte de autoridades migratorias norteamericanas.