Maduro destaca la solidaridad de los países tras los terremotos de Venezuela

Archivo - El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses - GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos y detenido en Nueva York, ha resaltado en su habitual mensaje semanal la solidaridad mostrada por distintos países para ayudar a Venezuela ante el doble terremoto del pasado 24 de junio que se ha cobrado ya casi 4.500 vidas.

"Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para la patria", ha planteado Maduro.

"Los testimonios emanados de la actuación heroica y solidaria del pueblo venezolano frente al doble terremoto del 24 de junio han admirado al mundo. Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades", ha añadido.

El responsable venezolano ha señalado que "somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades" y ha puesto de relieve la "emoción" con la que han visto él y su esposa, Cilia Flores, también detenida en Estados Unidos, "la fuerza espiritual de las familias, de las comunidades organizadas, de los rescatistas, de los médicos, de los bomberos, de Protección Civil, de la FANB, de los voluntarios y de todos los que han salido a salvar, acompañar y levantar".

Maduro ha incluido una cita bíblica, "Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros" y ha concluido con "Dios proveerá. Venezuela renacerá".

Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. Ambos se han declarado no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa, relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el país.