Venezuela.- Maduro, dispuesto a "conversar respetuosamente" con Trump cuando "sea necesario"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha respondido este lunes a las palabras de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre un posible diálogo, asegurando que cuando "sea necesario" él también está dispuesto a "conversar respetuosamente".

Maduro ha contado que, al igual que se reunió en 2015 con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, también lo haría con Trump y ha destacado el espíritu de cordialidad que reinó durante aquel encuentro. No obstante, en contraste, ahora el presumiblemente candidato a la Casa Blanca por el Partido Demócrata se refiere por Twitter al presidente de Venezuela calificándole de "ladrón" y "dictador".

"Mi respuesta es que así como me reuní con Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, cosa que quedó registrada en su momento, también cuando sea necesario estoy dispuesto a conversar con el presidente Donald Trump", ha dicho.

El encuentro con Biden en 2015 al que ha hecho referencia Maduro corresponde a la ceremonia de investidura de la por entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Maduro insistió en aquel entonces en que lo único que pedían desde el Gobierno a Estados Unidos eran relaciones basadas en el respeto mutuo, recuerda la Agencia Venezolana de Noticias.

"¿Qué le pedimos nosotros a Estados Unidos? Lo que le dije al vicepresidente Biden lo he dicho mil veces, en público y en privado, relaciones de respeto, nada más", explicó.

Las palabras de Maduro se producen como respuesta a las recientes declaraciones de Trump, quien en una entrevista aseguró que existía la posibilidad de mantener un encuentro con el presidente venezolano, algo que luego matizó debido a las críticas, entre otros, de Biden, asegurando que en dicha reunión sólo se abordaría su "salida pacífica del poder".

"Nunca me he negado a reunirme, ya sabes, pocas veces me he opuesto a reuniones", dijo Trump en una entrevista concedida al portal de noticias Axios. Más tarde, en Twitter, y ante las críticas, el presidente de Estados Unidos sentenció que sólo se reuniría con Maduro para discutir su "salida pacífica del poder".

TRUMP RESTA VALOR AL NOMBRAMIENTO DE GUAIDÓ

En el mismo diálogo, Trump afirmó que "podría haber vivido" sin reconocer al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como "presidente encargado" del país, tal y como él mismo se autoproclamó en enero de 2019, alegando que Maduro carecía de legitimidad para iniciar un nuevo mandato por un supuesto fraude electoral de 2018.

"Podría haber vivido con (el reconocimiento) y sin él, pero fui muy firme sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela", dijo Trump, quien recordó, no obstante, que "Guaidó fue elegido". "No significa necesariamente que estuviese a favor", añadió.

El mandatario norteamericano no cree que su aval a Guaidó fuese "muy significativo de una forma u otra", a pesar de que en la práctica Washington se convirtió en uno de los principales valedores del líder de Voluntad Popular, aumentando la presión contra Maduro, sobre el que Washington ha impuesto incluso una recompensa para facilitar su arresto.