Maduro envía un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela tras los terremotos

Archivo - El presidente venezolano, Nicolás Maduro - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enviado este jueves un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos en el país.

A pesar de que se encuentra encarcelado en Estados Unidos tras su captura el pasado 3 de enero en el marco de una operación militar estadounidense, Maduro ha hecho un llamamiento a la "unión nacional, la serenidad y el amor" en "esta hora difícil", tal y como ha indicado en un mensaje difundido en redes sociales.

"Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo", ha señalado, en relación a su mujer, también bajo custodia.

"Hoy, la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate", ha aseverado.

Así, ha resaltado la importancia de "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir". "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", ha zanjado.

Las autoridades del país han alertado de que las cifras preliminares de víctimas mortales no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".