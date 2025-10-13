Maduro llama "bruja demoníaca" a María Corina Machado

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado este domingo a la opositora venezolana y última ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de "bruja demoníaca", en el marco de su discurso de clausura de la marcha por el Día de la Resistencia Indígena, en el que ha rechazado "cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela".

"(El) 90 por ciento de toda la población repudia a la bruja demoníaca de "La Sayona" (María Corina Machado)", ha declarado Maduro, en referencia a la opositora. "Un 90 por ciento de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Todas las encuestas lo dicen, un 80-85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir por su patria, por su tierra Venezuela", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido la idea de luchar por la paz, "pero paz con libertad". "Con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad·, ha subrayado, antes de rechazar la paz "de los imperios", "de las ruinas de Gaza" y "de la miseria y del hambre".

Asimismo, Maduro ha aprovechado la intervención en público para anunciar una ampliación del grupo indígena de las fuerzas de seguridad y ha propuesto la creación de "brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Sudamérica para venir a defender Venezuela si fuese necesario", a raíz de, según él, cartas que ha recibido "de varios pueblos indígenas" que estarían "dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela".

Estas nuevas declaraciones han llegado un día después de que el presidente haya dado comienzo este sábado al Ejercicio Independencia 200 en los estados Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón y La Guaira, cinco de los 23 estados que conforman el país, con el propósito de "defender la soberanía, garantizar el futuro y preservar la integridad territorial" con una serie de acciones "dado comienzo este sábado al Ejercicio Independencia 200 en los estados Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón y La Guaira, cinco de los 23 estados que conforman el país, con el propósito de "defender la soberanía, garantizar el futuro y preservar la integridad territorial".