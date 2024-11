Venezuela.- Maduro llama al vencedor de las elecciones en Estados Unidos a sentarse a "dialogar" con "respeto"

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que gane quien gane las elecciones de este martes en Estados Unidos deberá "dialogar y hablar políticamente" con las actuales autoridades venezolanas "en base al respeto", dando por hecho que en Caracas seguirá habiendo "un Gobierno revolucionario y bolivariano" después de enero.

En el primer mes de 2025 están previstos tanto la investidura del nuevo inquilino de la Casa Blanca como el inicio del mandato presidencial en Venezuela, si bien la actual Administración norteamericana ha dejado claro que no reconocerá la legitimidad de Maduro si antes el chavismo no publica las actas oficiales de los comicios de julio.

"Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de otros países", ha dicho Maduro, en un programa televisado en el que ha dicho no querer valorar el horizonte político en Estados Unidos pero sí ha apuntado que la población norteamericana se siente "frustrada" porque, a su juicio, "no se ven representados en los gobernantes".

Al hacer un repaso a los últimos presidentes, Maduro ha cuestionado el pacifismo del demócrata Barack Obama y el cambio prometido por el republicano Donald Trump, que "se dejó engañar por la ultraderecha 'guaidofascista'", en alusión al dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente de Venezuela.

Con Joe Biden, la Administración estadounidense ha seguido la misma línea y "se dejó llevar por el viejito Urrutia", según Maduro, que se ha referido en estos términos al candidato presidencial Edmundo González Urrutia. "Gane quien gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos, no debe asumir políticas fracasadas de la ultraderecha", ha reclamado.