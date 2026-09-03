Maduro pide desestimar su causa penal abierta en EEUU alegando inmunidad soberana

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una imagen de archivo - CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTE - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La defensa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido este miércoles la desestimación del caso penal abierto en Estados Unidos contra el dirigente, encarcelado en el país norteamericano desde la operación militar llevada a cabo a principios de enero por el Ejército estadounidense en el territorio venezolano, arguyendo que goza de inmunidad soberana al ser jefe de Estado de un país soberano.

"Este proceso judicial sin precedentes viola la inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal a la que tienen derecho desde hace cientos de años los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales", reza el escrito presentado por el abogado de Maduro, Barry Pollack, consultado por Europa Press.

Al hilo de ello, agrega el letrado, el tribunal estadounidense "carece de competencia tanto en virtud de la inmunidad de jefe de Estado, como de la inmunidad basada en la conducta", por lo que, ha subrayado, "debe desestimarse la causa" contra su cliente.

Esta petición de la defensa del mandatario encarcelado se preveía desde hace meses y, especialmente, desde que el juez Alvin Hellerstein, del distrito sur de Nueva York, fijó para el 1 de junio de 2027 el juicio contra Maduro. En este proceso, también se sentará en el banquillo su esposa, Cilia Flores, también encarcelada tras el citado operativo militar de principios de año en Venezuela.

Concretamente, Maduro está acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, mientras que Flores también hace frente a cargos penales. No obstante, en su primera audiencia en enero, ambos rechazaron las acusaciones vertidas en su contra, las cuales consideran puramente políticas.

De acuerdo con el documento presentado por Pollack, "la supuesta conducta en la que se basan los (citados) cargos consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales y a las facultades estatales del Sr. Maduro, incluidas las funciones diplomáticas, la autoridad militar y policial, el uso de instalaciones estatales y las declaraciones públicas relativas a la política nacional".

Ello implica, según ha defendido el letrado, que "la inmunidad soberana del derecho consuetudinario priva al tribunal de competencia para juzgar los cargos contra el Sr. Maduro, tanto en su calidad de jefe de Estado soberano como de funcionario extranjero procesado por actos atribuibles al soberano".

Además de defender que el tribunal carece de competencia para juzgar a Maduro, el abogado ha pedido la desestimación de la acusación contra su representado "con perjuicio", lo que implicaría que en la práctica no pueda presentarse la misma acusación.

A este respecto, el escrito recuerda que el mandatario venezolano "se ha declarado inocente y niega rotundamente las acusaciones que se le imputan", agregando que si el caso llegara a juicio "quedaría claro que ha sido acusado injustamente".

Maduro y Flores fueron detenidos en su casa de la capital venezolana, Caracas, durante un operativo militar de Estados Unidos realizado el pasado 3 de enero. Ambos se encuentran desde entonces en la prisión federal de Brooklyn, el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Nueva York.

El presidente fue elegido para el cargo por primera vez en 2013. Tras su captura, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces era su vicepresidenta, ha asumido el cargo de presidenta encargada. Rodríguez ha criticado el operativo estadounidense contra Maduro, pero se ha declarado dispuesta a iniciar una nueva relación de cooperación y diálogo con Estados Unidos.