Venezuela.- Maduro pide al Supremo retirar la nacionalidad a todo venezolano que apoye una invasión del país

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sugerido este miércoles retirar la nacionalidad a aquellos ciudadanos que apoyen una invasión estadounidense del país, un extremo para el que ha solicitado autorización al Tribunal Supremo, días después de que Caracas haya abierto un proceso en este sentido contra el dirigente opositor Leopoldo López, residente en España, al que ha retirado el pasaporte.

"Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una consideración constitucional en base al Artículo 130 para que, a gente vende patria que se suma a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el TSJ autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle de acuerdo a la ley y la Constitución", ha declarado durante un acto en la localidad de Petare, del que se ha hecho eco la cadena Globovisión.

El mencionado punto de la Carta Magna establece que los venezolanos "tienen el deber de honrar y defender a la patria" además de "resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación", si bien el artículo 35 del mismo texto señala que solo la nacionalidad concedida por naturalización podrá ser revocada, mediante sentencia judicial, un extremo por tanto no aplicado a los venezolanos de nacimiento.

El mandatario ha acusado a López de estar "pidiendo que el ejército gringo (estadounidense) se meta" en el país latinoamericano. "Viviendo en Madrid, Leopoldo López, una mansión, 16 habitaciones, cinco pisos, en el barrio donde viven los multimillonarios, desde allá, pide que ataquen Petare, La Guaira", ha criticado.

El opositor ha reiterado esta semana su apoyo a "cualquier intervención", incluida la militar por parte de Estados Unidos, para sacar del poder a Maduro, al que ha tachado de "cabeza del narcotráfico", y ha insistido en que "no es una operación contra los venezolanos, sino contra el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles", después de que el Ejecutivo venezolano haya retirado de manera inmediata su pasaporte e iniciado un proceso para quitarle asimismo la nacionalidad.

López vive en España desde octubre de 2020 tras pasar casi siete años encarcelado en Venezuela y ha defendido abiertamente en diversas ocasiones una intervención militar de Washington en territorio venezolano, un escenario que considera "absolutamente legítimo", teniendo en cuenta el "golpe de Estado" que, en su opinión, perpetró Maduro en las elecciones de julio de 2024.