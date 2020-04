Venezuela.- Maduro rechaza las amenazas de EEUU y le recuerda que "tiene la mayor crisis humanitaria del planeta"

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental ha afirmado que habrá transición en Venezuela, quiera Maduro o no

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha respondido al enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, al que emplazó a guardarse sus amenazas "en la boca". Además le ha recordado que "Estados Unidos que tiene la mayor crisis humanitaria de todo el planeta".

"Bájale dos a sus amenazas (...). El mundo no se mueve por amenazas. Nosotros somos una fuerza política que expresa un proyecto político, que expresa la dignidad y soberanía de un pueblo. Somos una fuerza. Si no, no estaríamos donde estamos", ha afirmado Maduro en declaraciones telefónicas a Venezolana de Televisión. "Que las amenazas de Abrams se queden en su boca", ha añadido.

Además, según Maduro Abrams no tiene ninguna influencia en el gobierno de Donald Trump, por lo que solo se dedica, según dijo, a "molestar" a Venezuela. En su lugar, le ha instado a "hacer algo por su país" ante la crisis del coronavirus.

"Si pudieras hacer algo, haz algo por Estados Unidos que tiene la mayor crisis humanitaria de todo el planeta (...) Que Trump y Abrams se preocupen más por Estados Unidos que por Venezuela. Venezuela estará en paz digan lo que digan y hagan lo que hagan", ha apuntado.

TRANSICIÓN "PELIGROSA"

Abrams ha advertido a Maduro que si no acepta una "transición" pactada con la oposición, ésta ocurrirá igualmente, pero será más "peligrosa" y "brusca". "Si el régimen decide trágicamente que va a subyugar, que va a reprimir más, probablemente esté haciendo que la transición sea igual de probable, pero más peligrosa y brusca", afirmó Abrams en una entrevista con el grupo de estudios Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Abrams se refería así a la última propuesta política de Estados Unidos para instaurar un Gobierno de emergencia en Venezuela que deje fuera tanto a Nicolás Maduro como al autoproclamado "presidente encargado" y líder de la oposición Juan Guaidó.

Si la iniciativa no sale adelante, "verás más presión de Estados Unidos y creo que otros sobre este régimen". "Es posible presionar más a un régimen y al mismo tiempo brindar más asistencia al pueblo venezolano. Y eso es lo que queremos hacer. También es lo que Juan Guaidó quiere hacer. Es lo que la Unión Europea quiere hacer", remachó.

Además, Abrams subrayó que Washington sabía que Maudro rechazaría la propuesta y argumentó que en realidad no iba dirigida a él, sino a otros cargos del régimen y a miembros de las Fuerzas Armadas. Maduro "Es el agujero en la rosquilla. Está dirigido, como yo he dicho antes, al chavismo, al ejército, al régimen, al gobierno, a la gente que decide: Este país necesita salir de esta crisis horrible", defendió.

En cualquier caso, el plan del Departamento de Estado norteamericano no es absoluto, sino que es una propuesta y puede ajustarse a las necesidades políticas del país y ha apuntado a la posibilidad de que el Consejo de Estado que gobernaría la transición incluya al presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; al jefe del Ejército, Vladimir Padrino López, o el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

"Hay un millón de variaciones (...). Los venezolanos podrían decir, bueno, queremos cambiar esto porque creemos que funciona mejor para

nosotros en nuestra negociación. Está bien. Quiero decir, aquí la cuestión no es que si cambias una palabra en la propuesta estadounidense sucede una catástrofe. El punto es que este es un camino hacia la democracia y el levantamiento de las sanciones estadounidenses", indicó.