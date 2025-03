Washington ha revocado las licencias y exenciones que permitían a petroleras de todo el mundo exportar crudo venezolano sin sanciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido este domingo de que la decisión de anular las licencias y exenciones que permitían a petroleras extranjeras exportar petróleo venezolano es un síntoma de su decisión de "agredir al mundo" y ha advertido de que "los que pierden son ellos".

"Allá (Estados Unidos) decidieron agredir al mundo entero. Allá ellos, quien pierde son ellos", ha afirmado Maduro en un vídeo publicado en su canal en Telegram.

"Venezuela es un país libre. No somos colonia de nadie. Nadie viene a naricearnos, a ningunearnos. Nadie es nadie. No, ese tiempo se acabó. El tiempo que nos nariceaban y daban órdenes al país en inglés", ha argumentado.

Maduro ha defendido la voluntad de Venezuela de "tener relaciones de respeto, de cooperación, de comunicación, pero relaciones civilizadas, de respeto".

Y ha argumentado que "no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo decidido a ser libre, rebelde, empoderado, organizado, consciente, amoroso, heroico y bolivariano". "No van a poder con nosotros, nunca. Jamás", ha remachado.

Este fin de semana ha trascendido que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha revocado los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida la española Repsol, para exportar crudo desde Venezuela.

Fuentes de Repsol consultadas por Europa Press han confirmado que han recibido la carta de la Administración estadounidense en la que comunica la revocación del permiso para la exportación de petróleo venezolano.

La decisión de Washington incluye a la petrolera estadounidense Global Oil Terminals, propiedad del millonario y donante del Partido Republicano Harry Sargeant III, a la francesa Maurel et Prom y la ya mencionada Repsol. Estas compañías deberán poner fin a sus operaciones en Venezuela antes del 27 de mayo, explican las fuentes.

La decisión de Washington afecta también a las licencias emitidas a empresas de gas venezolano que tengan relación comercial con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Estos permisos fueron emitidos por el Departamento del Tesoro estadounidense bajo el formato de licencias, exenciones o cartas de conformidad para permitirles operar en Venezuela y exportar el petróleo de PDVSA sin que les afecten las sanciones impuestas por Washington.