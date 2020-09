Venezuela.- María Corina Machado acusa a Capriles de "hacer el juego" a Maduro y mantiene su distancia con Guaidó

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, ha acusado este viernes al también opositor Henrique Capriles de "hacer el juego" al régimen de Nicolás Maduro al apoyar la participación de la oposición en las elecciones del 6 de diciembre, al tiempo que ha reiterado su distanciamiento con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

"Capriles está con el régimen de Maduro. Quienes plantean participar en esa farsa electoral le hacen el juego a la tiranía", ha sostenido la dirigente opositora, en una entrevista concedida al diario colombiano 'El Tiempo', subrayando que son ellos quienes "le están haciendo el daño mayor a Guaidó".

Machado ha atribuido la desunión en las filas opositoras al hecho de que "hay actores que están dispuestos a un sistema de cohabitación, otros no quieren asumir la naturaleza criminal del régimen, otros no confían en el espíritu de lucha de nuestros compatriotas y hay quienes no quieren buscar ni comprometer las fuerzas externas para terminar de desmontar un sistema criminal que tiene a Venezuela ocupada por fuerzas del crimen mundial".

En su caso, se ha mostrado contraria a los planes de Guaidó de convocar una consulta a los venezolanos para decidir "la ruta política por seguir". "No es momento de consultar, sino de actuar", ha defendido. "No podemos perder más tiempo", ha insistido, subrayando que "este régimen no va a salir por vía electoral, por diálogo".

"Solo va a salir cuando se conforme, se termine de construir una amenaza inminente con acciones en desarrollo que les haga entender que tienen que aceptar los términos para su salida. No hay otra opción, eso lo sabemos los venezolanos y también nuestros aliados internacionales", ha asegurado la líder opositora.

En este sentido, ha apostado por una "ruta de fuerza", a la que ha llamado 'Operación de Paz y Estabilización', pero ha aclarado que "no es para invadir el país". Este plan busca "contribuir", en el momento en que "Maduro sienta la presión externa y acepte los términos de su salida", "a retomar el control del territorio con la desarticulación de los grupos criminales" que operan en Venezuela.

Preguntada sobre el papel que está realizando el 'gobierno' interino de Guaidó, Machado ha considerado que "está cumpliendo labores de interlocución internacional para acelerar algunas (cosas)". "Sostengo que hay que presionar, dejar descartadas las vías que sirven de distracción y que, lejos de generar más presión, descomprimen", ha defendido.