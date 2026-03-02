María Corina Machado asegura que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Archivo - La opositora venezolana Maria Corina Machado - Briant Mendez, Briant Mendez / Zuma Press / Contac

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este domingo que regresará "en pocas semanas" a su país para consolidar un "gran acuerdo nacional de consensos" y prepararse para una victoria electoral, si bien hasta el momento las nuevas autoridades venezolanas no han establecido un calendario para la convocatoria de comicios y mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha apuntado a que Machado tendrá que "responder" ante la Justicia por haber "pedido una intervención militar" en el país latinoamericano.

"Queridos venezolanos, hace 80 días salí de Venezuela con una misión. Muchos venezolanos arriesgaron su vida para que yo pueda estar aquí hoy y cumplirla", ha señalado en un vídeo difundido en redes sociales en el que ha aseverado que "la transición democrática en Venezuela es posible, es indetenible". "El mundo hoy lo sabe", ha destacado.

Machado ha vuelto a mostrar su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su "visión y coraje" para oponerse y capturar a Nicolás Maduro, si bien ha matizado que el dirigente venezolano había sido "derroatado apabullantemente" en las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando la oposición y parte de la comunidad internacional cuestionó la integridad del proceso y reconoció la victoria de Edmundo González.

En este sentido, ha subrayado sus encuentros con representantes de Estados Unidos así como de otros países, a los que "he transmitido el enorme potencial que tiene el futuro luminoso de esta Venezuela democrática, a la que traeremos democracia, Estado de derecho, servicios públicos de calidad, la atención a nuestros venezolanos y nuestras familias y a los ciudadanos en condiciones de mayor vulnerabilidad y, por supuesto, seguridad política y personal".

"Solo así podrán regresar millones de venezolanos que están alrededor del mundo y que vienen con talento, con ganas, con experiencia, para invertir y desarrollar en nuestro país", ha agregado, antes de describir una "hoja de ruta" centrada en "fortalecer la unión de los venezolanos", consolidar un "gran acuerdo nacional" con organizaciones políticas y sociales en aras de "establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición" democrática y "prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral".

La dirigente opositora ha indicado así que "para todo esto voy a regresar en pocas semanas a Venezuela", asegurando que "llegaremos para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible".

Sus declaraciones llegan semanas después de que el Parlamento de Venezuela haya aprobado por unanimidad la ley de amnistía que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999 y por la que ya se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, según el Gobierno de Venezuela.

La legislación se aplica en base a trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024; y las autoridades ahora bajo la que fuera 'número dos' de Maduro, Delcy Rodríguez, ya han avanzado que excluye a quienes hayan mostrado su apoyo a intervenciones extranjeras, en alusión, entre otros, al ataque de Estados Unidos sobre Caracas del pasado 3 de enero.

Preguntada sobre el posible regreso de Corina Machado, la presidenta encargada señaló a principios de febrero que la opositora "tendrá que responder ante Venezuela". "Tiene que responder sobre el hecho de haber pedido una intervención militar, de haber pedido sanciones y por el hecho de haber celebrado las acciones que tuvieron lugar a principios de enero", aclaró en una entrevista con la cadena CBS.