María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, ya se encuentra en Oslo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, con motivo del Premio Nobel de la Paz 2025, ha confirmado en las primeras horas de este jueves el presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes.

"Puedo confirmar que María Corina Machado ha llegado a Oslo y está de camino hacia aquí", ha señalado en declaraciones a la prensa y ante simpatizantes congregados en el Grand Hotel.

Machado "irá directamente a reunirse con su familia", por lo que no se espera ningún encuentro con ella en las próximas horas. "Hoy no habrá reunión. Mañana les comunicaremos el programa, pero por ahora solo quiero darles las gracias por este maravilloso día", ha agregado Frydnes.

La opositora, que lleva meses recluida en un lugar secreto en Venezuela para evitar su detención por parte de las autoridades venezolanas, no ha conseguido llegar a tiempo para la ceremonia de entrega del galardón, por lo que ha sido su hija Ana Corina Sosa quien lo ha recogido en su nombre.