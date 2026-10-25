María Corina Machado está de vuelta en Venezuela

Archivo - La líder opositora venezolana María Corina Machado (archivo) - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha regresado a territorio venezolano después de salir del país en diciembre de 2025 y Edmundo González ha adelantado que también regresará "pronto".

"Estoy aquí. Con ustedes", ha publicado Machado en redes sociales.

El que fuera candidato presidencial de la oposición en las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024, Edmundo González, ha confirmado también el retorno de la líder del partido Vente Venezuela al país.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!", ha publicado en redes.

González ha adelantado que "muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad". "Ustedes lo saben, esto es hasta el final", ha remachado.