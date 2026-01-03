Merz acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la "ruina"

El canciller alemán, Friedrich Merz - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por llevar al país "a la ruina" coincidiendo con la captura de Maduro en una operación militar estadounidense.

"Maduro tenía un papel problemático en la región, con sus alianzas lamentables por todo el mundo e implicando a Venezuela en el tráfico de droga", ha afirmado Merz en declaraciones recogidas por la televisión pública alemana ARD.

Merz ha recordado que Alemania, "como muchos otros países", no reconocieron las elecciones presidenciales de 2024 en las que fue reelegido Maduro según los resultados oficiales. "Las últimas elecciones fueron un fraude", ha señalado.

En cuanto al ataque estadounidense, Merz ha evitado pronunciarse claramente y ha apuntado que "la clasificación legal de la intervención estadounidense es compleja". "Estámos dándonos un tiempo con eso", ha afirmado antes de subrayar que los principios del derecho internacional deben regir las relaciones entre estados.

"Ahora, hay que evitar la inestabilidad política en Venezuela. Es esencial garantizar una transición ordenada hacia un gobierno legitimado con unas elecciones", ha planteado.