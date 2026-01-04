Los miembros de la UE menos Hungría piden "contención" tras el ataque de EEUU a Venezuela

Archivo - Banderas de la UE en Bruselas - Alicia Windzio/dpa - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 de los 27 países miembros de la UE, todos menos Hungría, han publicado este domingo una declaración a través del Servición de Acción Exterior de la UE en el que piden "contención" tras el ataque de Estados Unidos en el que fue capturado el sábado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"La Unión Europea pide calma y contención a todos los actores para evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis", ha planteado la UE en un comunicado que comienza especificando a los 26 países que sí respaldan la declaración.

Consideran que "en este momento crítico es esencial que todos los actores respeten completamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario". Asimismo, piden la "liberación incondicional" de los presos políticos encarcelados en Venezuela.

Los firmantes defienden la necesidad de "respeto bajo todas las circunstancias" a los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU. "Los miembros del Consejo de Seguridad tienen una responsabilidad particular en el respeto a estos principios, pilar de la arquitectura de seguridad internacional", han planteado.

Los 26 países han recordado que la UE ha reiterado que Maduro "carece de la legitimidad de un presidente democráticamente electo" y ha pedido una transición pacífica a la democracia que respete su soberanía. "Debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a decidir su futur", han subrayado.

El texto declara prioritaria la "lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico" puesto que suponen "una amenaza importante a la seguridad en el mundo entero". Sin embargo, señala que deben combatirse mediante la cooperación y con "pleno respeto del derecho internacional y los principios de integridad territorial y soberanía".

Los firmantes destacan que están en "estrecho contacto" con Estados Unidos y con otros países de la región para "apoyar y facilitar un diálogo con todas las partes implicadas" con el objeto de lograr "una solución negociada, democrática, incluyente y pacífica a la crisis" respetando la voluntad del pueblo venezolano, "única vía para que Venezuela recupere la democracia resuelva la actual crisis".

Destaca la ausencia de Hungría del listado de países firmantes. El Gobierno húngaro ha mantenido silencio sobre la intervención militar estadounidense en Caracas y su primer ministro, Viktor Orbán, solo publicó el sábado un breve mensaje en el que informa de que no hay húngaros heridos por la "acción militar". Asimismo anunciaba contactos con las empresas del sector energético húngaro "para prevenir el aumento de precios en Hungría por la crisis venezolana".