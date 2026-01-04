Miles de personas protestan en Venezuela por la captura de Maduro

Manifestación de apoyo a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela - GOBIERNO DE VENEZUELA

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido este domingo a las calles de Caracas, la capital venezolana, en la denominada Gran Marcha por Venezuela para denunciar la captura el sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense.

"Exigimos respeto a nuestra soberanía, y el regreso de nuestro Presidente Nicolás Maduro y nuestra primera dama Cilia Flores", ha declarado una de las asistentes a la marcha.

Los participantes han mostrado pancartas y coreado consignas contra el ataque estadounidense y la detención de Maduro. "Venezuela en firme combate", "El imperio lo secuestró. Lo queremos de vuelta", "Regrésenos a nuestro presidente obrero" o "Con Maduro siempre leales". La soberanía no se negocia" han sido algunos de los lemas de las pancartas.

A nivel político, el Tribunal Supremo de Justicia a encargado a la vicepresidenta primera, Delcy Rodríguez, asumir las competencias de la jefatura del Estado, una decisión que ha sido ya respaldada por el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.