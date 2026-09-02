El ministro de Defensa de Venezuela avala el acuerdo petrolero con EEUU: "No es una subordinación"

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez - ---/Prensa Miraflores/dpa - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Venezuela, el general Gustavo González, ha avalado este miércoles el acuerdo suscrito entre Caracas y Washington para el control estadounidense de parte de las reservas petrolíferas del país, asegurando que se trata de un paso hacia la paz y no de una "subordinación".

"Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación", ha defendido el general venezolano, quien ha mantenido su habitual reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras el acuerdo con Estados Unidos por una vigencia total de 25 años para que parte de los recursos naturales pasen a manos de Estados Unidos.

De esta forma, ha señalado el pleno respaldo del Ejército venezolano al convenio firmado con Washington, que encuadra en un pacto de desarrollo energético. "Estamos completamente de acuerdo, apoyamos todas las acciones que nuestra comandante en Venezuela ha tenido a bien para lograr la prosperidad y el bienestar que lo veremos próximamente en el país", ha afirmado.

Caracas ha señalado que el acuerdo "mantendrá la soberanía sobre sus recursos" naturales y reportará unos beneficios que rondarían los 200.000 millones de euros. El acuerdo entre ambos países --por el que Estados Unidos adquiere el "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Caracas-- supondrá desarrollo en materia energética con inversiones en distintos campos.

La Fuerzas Armadas venezolanas no observan amenazas a la soberanía, medidas contra la paz, ni conflictos en el territorio nacional, ha incidido el ministro de Defensa, recalcando que el pacto va en favor de la estabilidad y el resguardo de las infraestructuras del país.

Este convenio representa una oportunidad para la captación de inversiones internacionales que generarán empleo y mayor producción en la nación, ha resumido el general venezolano.