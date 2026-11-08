La negociadora de la oposición venezolana anuncia nuevas excarcelaciones

Archivo - La opositora venezolana Dinorah Figuera (archivo) - Javier Campos/dpa - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La principal negociadora de la oposición venezolana en el proceso abierto con las autoridades, Dinorah Figuera, ha anunciado que próximamente se producirán nuevas excarcelaciones de presos por motivos políticos.

Figuera ha explicado que el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, le ha trasladado en la mesa de diálogo que habrá más liberaciones.

La responsable opositora ha revelado la noticia en una entrevista con el periodista David Placer desde Madrid. "Sostuvimos una reunión hace poco, dos días, con Jorge Rodríguez y manifestó que estamos a las puertas de un anuncio, de decirle al país, la salida de nuevos presos políticos", ha apuntado.

La liberación de los presos es un "compromiso moral" que tiene ella personalmente porque vivió la pérdida del padrino de su hija, el activista Fernando Albán, quien murió bajo custodia en 2018 sin que se hayan esclarecido los hechos, ha explicado.

Por ello Figuera se ha reunido con familiares de presos políticos y con expresos políticos. "Nosotros queremos consolidar que salgan todos los presos políticos. Nosotros en la mesa hemos sido incisivos, persistentes para que se haga un anuncio", ha explicado.

La ONG pro Derechos Humanos Foro Penal ha contabilizado 322 presos políticos a fecha 26 de octubre incluso a pesar de la aprobación de la Ley de Amnistía.

Figuera ha explicado que la Ley de Amnistía ha permitido la excarcelación de casi 9.000 personas, pero que el resto son casos que "no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía". "Hay otros espacios donde se pueden canalizar", ha argumentado.