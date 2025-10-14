Noruega ve "lamentable" el cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Noruega ha tachado de "lamentable" la decisión de las autoridades de Venezuela de cerrar su Embajada en Oslo y, ante la posibilidad de que se trate de una represalia por la concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ha apuntado que dicho galardón es "independiente" de las consideraciones políticas.

"El premio Nobel de la Paz es independiente del Gobierno noruego", ha asegurado una portavoz del Ministerio de Exteriores en declaraciones a Europa Press, horas después de recibir la información "sin ningún tipo de explicación" sobre el cierre de la Embajada venezolana.

En este sentido, y a pesar de las "diferentes posturas" que puedan existir con respecto al Gobierno de Nicolás Maduro, el Ejecutivo del país nórdico se ha declarado "comprometido para mantener un diálogo abierto con Venezuela" y "seguirá trabajando hacia ese objetivo".

El Gobierno venezolano enmarca el cierre de la Embajada dentro de una "reestructuración integral de su Servicio Exterior" que tendría el objetivo de "defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial", lo que pasaría entre otras cosas por potenciar las relaciones diplomáticas con África.

Sin embargo, la clausura ha sido anunciada apenas tres días después de que el Comité Noruego reconociese con el Nobel de la Paz a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".