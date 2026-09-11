Los nuevos representantes de Venezuela y Palestina, entre los embajadores que presentarán cartas al Rey el lunes

Archivo - El Rey Felipe VI espera al embajador del Estado de Catar, para ofrecerle la carta credencial, en el Palacio Real de Madrid, a 16 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Las Cartas Credenciales son el documento que acredita a un embajador extr - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos embajadores de Venezuela, Timoteo Zambrano, y de Palestina, Fadi Elhusseini, presentarán el próximo lunes cartas credenciales ante el Rey Felipe VI en la tradicional ceremonia en el Palacio Real que se remonta al siglo XVII prácticamente inalterada, según ha informado Zarzuela.

Ambos lo harán junto a otros cuatro embajadores que, con este acto protocolario, podrán pasar a ejercer plenamente la representación de su país en España.

La primera en acudir al Palacio Real será la nueva embajadora de Ghana, Kulsoume Baffoe. Tras ella será el turno del representante de Chile, Juan Antonio Coloma, seguido por el embajador de Venezuela.

En el caso de estos dos embajadores, es particularmente importante que completen este trámite habida cuenta de que apenas quedan dos meses para la Cumbre Iberoamericana de Madrid y los contactos y las reuniones preparatorias para esta cita son constantes.

Por lo que se refiere a Zambrano, ex parlamentario opositor más recientemente cercano al chavismo, será el nuevo representante del Gobierno que encabeza Delcy Rodríguez, quien asumió las riendas de Venezuela después de que Estados Unidos captura en una operación militar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y se le llevara a territorio estadounidense para ser juzgado.

Tras estos tres embajadores, acudirá al Palacio Real el nuevo embajador de Nigeria, Okezie Victor Ikpeazu, seguido por el de Tailandia, Cheevindh Nathalang.

La jornada la completará el nuevo embajador de Palestina. Elhusseini será el segundo diplomático palestino que entregue a Felipe VI el documento que le acredita como embajador en España después de que el Gobierno reconociera el Estado de Palestina en mayo de 2024.

Hace dos años, en septiembre de 2024, su predecesor en el cargo, Husni Abdel Wahed, volvió a presentarse ante el Rey con la carta acreditativa al convertirse en embajador ya que en mayo de 2022 lo había hecho pero como jefe de la Misión Diplomática de Palestina.