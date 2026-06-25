La OIM alerta de las "necesidades urgentes" de los desplazados por los "devastadores terremotos" en Venezuela

Archivo - Imagen de archivo de desplazados en Venezuela. - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este jueves de las "necesidades urgentes" para los desplazados por los "devastadores terremotos" que han tenido lugar en Venezuela y que han dejado de momento al menos 164 muertos en el país, una "destrucción generalizada y numerosos heridos".

Los seísmos, que han afectado a "innumerables familias y comunidades", tal y como ha indicado la OIM en un comunicado, han provocado la pérdida de vidas humanas. "Nuestros pensamientos están con todos aquellos que han perdido seres queridos, han resultado heridos o han visto destruidos sus hogares y medios de subsistencia", ha afirmado.

"En este difícil momento, nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y con los trabajadores que luchan incansablemente para salvar vidas y ayudar a los afectados. Muchas personas se encuentran desplazadas o necesitan asistencia urgente. Los equipos de la OIM están evaluando la situación y coordinando sus acciones estrechamente con las autoridades nacionales y locales, los socios de la ONU y las organizaciones humanitarias para determinar las necesidades más apremiantes y apoyar una respuesta rápida", recoge el texto.

Así, como parte de estos esfuerzos, la OIM ha asegurado que se está preparando para "proporcionar asistencia de emergencia en materia de alojamiento, agua, saneamiento, higiene y servicios de salud, así como artículos esenciales no alimentarios a las familias afectadas, al tiempo que apoya los esfuerzos para garantizar que las poblaciones desplazadas reciban la protección y la asistencia que necesitan".

"La magnitud de este desastre exige una acción rápida y colectiva. Cada hora cuenta para llegar a quienes lo han perdido todo y ayudar a las comunidades a iniciar el camino hacia la recuperación", ha afirmado.

En este sentido, la organización ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos humanitarios y "acompañe al pueblo de Venezuela mientras afronta las devastadoras consecuencias de estos terremotos".

Además, ha recordado que 2025 fue un año de "desafíos" en lo referente a las poblaciones desplazadas. A finales de dicho años, 82,2 millones de personas se encontraban desplazadas internamente en todo el mundo, mientras que más de 7.900 migrantes perdieron la vida en las rutas migratorias, lo que ·subraya la urgente necesidad de una acción internacional coordinada", según la OIM.

PETICIÓN DE AYUDA URGENTE

Por su parte, el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, ha indicado que estos terremotos "agravarán el sufrimiento" de la población. "Lo que los trabajadores humanitarios del NRC presencian en Caracas y sus alrededores es una devastación inimaginable tras los fuertes terremotos cuyo epicentro se ubicó al oeste de la capital venezolana", ha advertido, según un comunicado.

"El devastador terremoto ocurrió la noche de un día festivo nacional, cuando muchas familias se encontraban en sus hogares. El edificio de oficinas de NRC en Caracas sufrió daños, pero afortunadamente todo nuestro personal está a salvo", ha aclarado.

"Este terremoto agravará el sufrimiento de millones de personas que ya se encuentran en extrema necesidad. Más de una cuarta parte de la población del país necesitaba ayuda urgente incluso antes de los terremotos", ha lamentado.

Egeland ha hecho hincapié así en que el "profundo sufrimiento de la población venezolana, sumida en la crisis, ha sido ignorado durante demasiado tiempo". "En los últimos tres años, los trabajadores humanitarios sobre el terreno han recibido menos de un tercio de la financiación necesaria para proporcionar siquiera la ayuda humanitaria mínima", ha denunciado.

Por ello, ha pedido a los donantes "aumentar urgentemente su apoyo, dado que estos terremotos se han convertido en una catástrofe que se suma a la crisis". "No puede haber demoras en esta ayuda. Las autoridades nacionales y la comunidad internacional deben intensificar su cooperación de inmediato para proporcionar ayuda y posibilitar un plan viable para la reconstrucción tan necesaria", ha zanjado.