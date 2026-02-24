ONG venezolanas apuntan a una treintena de liberaciones en la cárcel Rodeo I

Archivo - Presos recluidos en una cárcel venezolana - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) y el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, han informado este lunes de la liberación de presos políticos en el centro penitenciario El Rodeo I, situado a las afueras de Caracas y en cuyo interior tiene lugar desde la víspera una huelga de hambre de más de 200 reos.

"Hace poco. Más de 30 liberados de Rodeo I", ha afirmado el director de Foro Penal en un breve mensaje en redes sociales. Mientras, el CLIPPVE ha fijado la cifra de excarcelaciones en 34, citando a familiares y a amigos, y ha indicado que "entre los liberados se encuentran los 11 cadetes que permanecían detenidos bajo acusaciones de conspiración, un caso que generó fuertes críticas debido a que la evidencia se basaba en el uso del videojuego 'Call of Duty'".

"Hoy celebramos estos reencuentros familiares tras detenciones injustas. Ver a estos ciudadanos retomar sus vidas es un paso necesario, pero recordamos que la justicia debe ser completa", ha reclamado el Comité, reiterando que "la libertad debe ser plena para todas las personas que aún permanecen detenidas por motivos políticos". "Ningún ciudadano debe estar tras las rejas por razones de conciencia o procesos sin fundamento", ha incidido.

Poco después, la organización ha convocado por medio de sus redes a familiares, amigos y defensores de los derechos de los presos a una vigilia frente a Rodeo I "por la vida y en solidaridad con los más de 200 presos políticos que se encuentran en huelga de hambre y sed, incluidos extranjeros, en una situación de extrema gravedad y riesgo, y la libertad inmediata de todos los presos políticos allí recluidos y en el país".

"Desde el campamento de familiares en El Rodeo I, elevamos nuestra voz y nuestra fe ante una protesta extrema que refleja la desesperación frente a la injusticia, la incomunicación y la negación de derechos fundamentales. La vida de quienes permanecen detenidos es responsabilidad del Estado", ha defendido la entidad, que ha exigido a las autoridades venezolanas "respuestas inmediatas y liberaciones sin exclusiones".

Horas antes, en un encuentro del propio comité, la activista Ariana Baduel ha reiterado la cifra de 213 presos en huelga de hambre y ha informado de que, además, 81 están en "huelga de hambre y sed". Asimismo, ha indicado que "los presos políticos extranjeros se han sumado a esta huelga de hambre", destacando en particular a "los colombianos: todos están sumados a la huelga".

Por otro lado, también ha denunciado que "más de 50 presos políticos se encuentran en condiciones críticas de salud" y que "si no son atendidos oportunamente pueden morir en prisión", aunque "al régimen le ha dado la gana de hacer caso omiso a esas denuncias". Baduel ha lamentado que en esta prisión "hay personas mayores de 70 años enfrentando estas condiciones de horror y que están muy delicados de salud".

Al hilo, ha hecho hincapié en demandas de larga data del Comité, como el acompañamiento de la Iglesia, el ingreso de la ONU y de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "para que puedan constatar eh las condiciones de horror que ellos enfrentan", y de la Cruz Roja Internacional, que el domingo confirmó haber sido invitada por el Gobierno de Delcy Rodríguez a participar en el proceso de excarcelaciones previsto conforme a la Ley de Amnistía.