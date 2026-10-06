Venezuela.- La ONU renueva dos años la misión que investiga las violaciones de DDHH en Venezuela

Simpatizantes de Maria Corina Machado se manifiestan en Caracas (Venezuela), a 24 de septiembre de 2026 - Mario Flores / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha renovado este martes dos años más la misión que investiga desde 2019 las violaciones de los derechos y libertades en Venezuela desde el comienzo del mandato del fallecido presidente Hugo Chávez hasta la actualidad, marcada por la captura de su sucesor, Nicolás Maduro, en una operación de Estados Unidos a principios de este año.

La renovación del mandato ha sido aprobada por 25 votos a favor de 25 países, entre ellos España (una mayoría sin precedentes) frente a los votos en contra de cinco países, entre ellos China y Cuba. Un total de 17 países se han abstenido.

Uno de los últimos informes de la llamada Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela denunció a mediados del mes pasado que las instituciones estatales responsables de la represión y violaciones de Derechos Humanos en el país latinoamericano siguen "intactas" pese a las "limitadas" mejoras experimentadas en el último año en este sentido.

Sus conclusiones llegan al hilo de un informe difundido durante la jornada por la Misión, que observa una "disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas" tras la captura de Maduro.

Los pequeños cambios, añade, "no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los Derechos Humanos" e incluso ha llegado a investigar 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, la noche de la operación de Estados Unidos.

Entre las primeras reacciones destaca la de Amnistía Internacional, cuya directora para las Américas, Ana Piquer, ha celebrado la prolongación de una "labor crucial" que sirve para refozar "el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por las graves violaciones de Derechos Humanos en el país, incluidos los crímenes de lesa humanidad".

"Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición deben ser prioritarios en todos los esfuerzos por asegurar un futuro en el que el estado de derecho y los Derechos Humanos se respeten plenamente en Venezuela", ha añadido Piquer.